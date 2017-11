Krimovke lovijo točke za drugi del

Romunke prvo tekmo dobile s 30:18

10. november 2017 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 15.00 na Kodeljevem odigrale še zadnjo domačo tekmo Lige prvakinj v prvem delu. Tekmec je Bukarešta, krimovke pa kljub že zagotovljenemu napredovanju v drugi del napadajo zmago.

Romunke so sicer favoritinje, prvo tekmo so dobile s 30:18. Dva kroga pred koncem sta obe ekipi zbrali po šest točk. Vsako točko, ki bi jo Ljubljančanke osvojile na preostalih dveh tekmah prvega dela Lige prvakinj, bi prenesle v drugi del.

Bregar: Ne bo nam lahko

"Veseli me, da smo dve tekmi pred koncem v drugem delu. K nam prihaja zelo močna Bukarešta, ki ima zelo kakovostno zasedbo. Ne bo nam lahko. Imeli smo rahle težave v trenažnem procesu, predvsem zaradi poškodb, manjkala je Alja Koren, Jelena Despotović je zbolela, Tjaša Stanko in Polona Barič sta si rahlo zvili gleženj. Verjamem pa, da bomo maksimalno angažirani in bomo skušali Bukarešti zagreniti življenje, če bo možnost odščipniti kakšno točko," je na novinarski konferenci povedal trener Krima Uroš Bregar in obrazložil, da je Alja Koren prvič trenirala, a še vedno čuti bolečine v gležnju, Tjaša Stanko in Polona Barič pa imata prav tako težave z gležnjem, a ni nič hujšega.

Bregar kot prednost krimovk vidi domače igrišče in občinstvo, prednost pa pripisuje Romunkam, ki tako rekoč ves čas igrajo v polni zasedbi, brez manjkajočih igralk. "Z izjemo kiksa proti Nykobingu (Danke so v tretjem krogu zmagale s 25:22) dobro jadrajo in so kandidatke za zaključni turnir," meni strateg Krima.

Želja po presenečenju je navzoča tudi med igralkami. Kapetanka Miša Marinček je razkrila: "Veseli me, da smo si olajšale delo, da smo naprej. Lahko smo sproščene. Pred domačimi gledalci si želimo prikazati najboljšo igro, ki jo premoremo, in upamo, da bo to dovolj, da presenetimo favorizirano Bukarešto."

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ



5. KROG, skupina A



Sobota ob 15.00:

KRIM MERCATOR - CSM BUKAREŠTA



Petek ob 19.00:

VISTAL GDYNIA - NYKÖBING FALSTER



Vrstni red: Krim in Bukarešta 6, Nyköbing 4, Gdynia brez točk.

A. V.