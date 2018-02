Krimovke na Danskem do točke, možnosti za četrtfinale majhne

Ljubljančanke prevladovale, a zmage ni bilo

25. februar 2018 ob 17:00

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v 4. krogu glavnega dela Lige prvakinj v Ikastu igrale neodločeno 24:24 (13:12) proti Midtjyllandu.

Izbranke Uroša Bregarja so na Danskem prikazale dobro igro, večino časa vodile, a na koncu se v domovino vračajo s točko, ki teoretično sicer še ne zapira vrat za četrtfinale, a realne možnosti za to so majhne. Krimovke za uvrstitev med najboljših osem ekip potrebujejo vsaj točko proti Rostov-Donu in Győriju.

Krimovke so tekmo začele izvrstno. Miša Marinček je bila razpoložena med vratnicama, obramba je prav tako svoje delo opravljala dobro, zmedo gostiteljic v napadu pa so Ljubljančanke znale kaznovati. V 11. minuti so po zadetku Olge Perederij vodile že z 8:4, imele kar nekaj priložnosti za še višje vodstvo, ko je naposled v 15. minuti Elizabeth Omoregie zadela za 9:4.

Po dveh hitrih zadetkih danske ekipe je Bregar zahteval minuto odmora, a ta ni zalegla, domačinke so še naprej izkoriščale slabšo obrambo po levi strani in se približale na 8:10, v 24. minuti po novi sedemmetrovki pa na 9:10.

Čeprav je Korenova pozneje zadela za 12:9, Ljubljančankam ni uspelo znova pobegniti, Midtjylland se je po kar nekaj sedemmetrovkah še pred koncem polčasa spet približal na zgolj zadetek zaostanka (12:13).

Ljubljančanke so dobro vstopile tudi v drugi polčas in nekajkrat vodile za tri zadetke, toda vse bolj so se dvigale domače rokometašice, ki so v 46. minuti prek Tonje Loeseth izid izenačile (prvič po 2:2), v 48. pa povedle prvič po 1:0, ko je bilo 19:18.

Toda Ljubljančanke se niso predale, še naprej so grizle in v 57. minuti je razigrana Omoregiejeva izenačila na 22:22. Sledila je napeta končnica, v kateri je Ines Amon dobro minuto pred koncem izid spet poravnala, takrat na 24:24.

Sledil je nov danski napad, ki se je končal s sedemmetrovko Helene Gigstad Fauske (prvih pet sedemmetrovk je zadela), a je Marinčkova njen strel obranila, krimovke pa so v zadnjih sekundah zapravile tudi svoj kratek napad, tako da je ostalo pri delitvi točk.

Krimovke naslednja preizkušnja v tem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo na Kodeljevem gostile Rostov Don.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, 4. krog

Skupina 1



MIDTJYLLAND - KRIM MERCATOR

24:24 (12:13)

Midtjylland: Ryde, Sans Serra, Andersen, Fauske 5 (5), Hansen 2, Kristiansen 4, Kristensen, Ellebaek, Friis, Englert, Bjerregaard, Jakobsen, Augustesen 7, Loeseth 3, Burgaard 3.

Krim Mercator: Benko 2 (1), Zrimšek, Beganović, Stanko 4 (2), Marinček, Omoregie 7, Zulić 2 (1), Koren 2, Pandžić, Gregorc, Tsakalou 1 (1), Amon 2, Perederij 4.

Sedemmetrovke: 6/5, 7/5.

Izključitve: 4 min; 4 min.

ROSTOV DON - NYKÖBING FALSTER

32:22 (14:13)



Ponedeljek:

GYÖR - CSM BUKAREŠTA

Vrstni red: Bukarešta in Rostov po 11, Györ 10, Nyköbing in Krim Mercator po 5, Midtjylland 4.

Skupina 2

BUDUĆNOST - FERENCVAROS

23:24 (12:12)



METZ - VARDAR

24:22 (10:10)

BIETIGHEIM - THÜRINGER

21:34 (13:17)

Vrstni red: Vardar 14, Metz 12, Ferencvaros 10, Budućnost 6, Thüringer 4, Bietigheim 2.

D. S.