Krimovke na krilih Stankove in Marinčkove strle Danke

Tjaša Stanko dosegla devet golov

14. oktober 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja se veselijo prve zmage v novi sezoni Lige prvakinj, potem ko so na Kodeljevm s 27:26 ugnale danski Nyköbing Falster.

Izenačeno tekmo sta z goloma odločili najboljša strelka Tjaša Stanko (skupaj devet golov) in Lamperini Tsakalou (sedem). Odlično je branila tudi Miša Marinček, ki je Dankam v zadnjih dveh napadih ubranila zicerja.

Polčas se je končal s 15:15. Krimovke so v drugem delu že povedle s +3, a so Danke preobrnile izid in povedle s 26:25. Na koncu so krimovke le ohranile zbranost.

LIGA PRVAKINJ



2. KROG

Skupina A



KRIM MERCATOR - NYKÖBING FALSTER

27:26 (15:15)

Krim Mercator: Benko 3, Gomilar Zickero, Abina, Barič 2, Beganović 1, Stanko 9 (4), Marinček, Zulić 1, Koren 2, Pandžić, Gregorc, Adler, Tsakalou 5, Amon, Perederij 3, Despotović 1.

Nyköbing: Nielsen 1, E. Westberg 1, J. Westberg 3, Merg, Iversen 5, Soerensen, Lagerquist, Ikehara 5, Pedersen 4, Olsen, Greve, Wallen, C. Kristiansen, K. Kristiansen 7 (2).

Sedemmetrovke: 4/4; 2/2

Izključitve: 2 min; 10 min

VISTAL GDYNIA - CSM BUKAREŠTA

23:34 (9:18)



Skupina B, nedelja:

BREST - GYÖR

MIDTJYLLAND - ROSTOV DON



Skupina C, sobota:

FERENCVAROS - LARVIK

Nedelja:

THÜRINGER - VARDAR



Skupina D, sobota:

KRISTIANSAND - BUDUČNOST

BIETIGHEIM - METZ

A. V.