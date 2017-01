Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Alja Koren in soigralke niso bile kos madžarski ekipi. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Zdesetkane krimovke proti rokometnemu Realu Madrid Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krimovke na Madžarskem brez možnosti

Naslednji teden prihaja evropski prvak iz Bukarešte

28. januar 2017 ob 16:32,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 17:49

Györ - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so drugi del Lige prvakinj odprle s pričakovanim porazom proti evropskemu podprvaku Györu, ki je bil doma boljši kar z 39:22.

Začetek tekme ni kazal na takšno razliko, saj je Krim povedel s 6:4. A nadaljevanje je bilo slabše. Obramba Madžark je postajala vse trša, posledično pa krimovke vse bolj nemočne v napadu. Györ je iz minute v minuto višal prednost. Ob polčasu je tako semafor kazal 20:9.



Milanovićeva dosegla sedem golov

Drugi del ni prinesel spremembe razmerja moči na igrišču. Györ je suvereno držal visoko prednost, medtem ko krimovke niso imele moči, da bi prišle do znosnega poraza. Pri Krimu se je poznala odsotnost poškodovane Elisabeth Omoregie. Najboljša strelka Ljubljančank je bila s sedmimi zadetki Vesna Milanović Litre.

Krimovke bodo v naslednjem krogu 4. februarja gostile aktualne evropske prvakinje iz Bukarešte.

Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Tekmo smo začeli dobro, nato pa je ekipa Györa pokazala svojo moč. Mi smo skušali najti rešitve, a imeli na obeh straneh igrišča slab dan. Ne glede na ta poraz se bomo borili še naprej. Čakajo nas tudi tekme v domači dvorani."

Alja Koren: "S soigralkami smo obračun začele zelo dobro, z veliko motivacije. Za tem smo v svoji igri doživele velik padec v obrambi in napadu. Končna razlika pač je takšna, kot je. Tekmo bomo analizirali, ob tem pa jo skušali čim prej pozabiti. Čez teden dni že sledi nova tekma v Ligi prvakinj."

LIGA PRVAKINJ



DRUGI DEL, 1. krog



SKUPINA 2



GYÖR - KRIM MERCATOR 39:22 (20:9)

Görbicz 7, Amorim, Bodi, Groot, Knedlikova in Mork 4, Broch in Elghaoui 3, Orban in Tomori 2, Harsfalvi in Hudak 1; Milanović-L. 7, Benko 5, Koren 4, Bajramoska in Georgijev 2, Barić in Zulić 1.

Sedemmetrovke: 4/4; 2/2

Izključitve: 8 min; 12 min

Nedelja:

MIDTJYLLAND - ESBJERG

BUKAREŠTA - LARVIK 26:26



Vrstni red: Györ 8, Krim Mercator 6, Larvik 5, Midtjylland 4, Bukarešta 3, Esbjerg 2.

A. V.