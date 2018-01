Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Krimovke začenjajo boj za četrtfinale Lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Krimovke pripravljene na boj za četrtfinale Lige prvakinj

Prva tekma 28. januarja na Kodeljevem

26. januar 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja po dolgem premoru začenjajo lov na četrtfinale Lige prvakinj. Prva ovira bo danska ekipa Midtjylland.

Prve tekmice krimovk so iz skupinskega dela prenesle dve točki – tako kot Ljubljančanke.

Prvi dvoboj tokratnih nasprotnic ima dolgo zgodovino, srečale so se v sezoni 2002/03, ki je v Krimovi zgodovini zapisana z zlatimi črkami. Takrat še Ikast Bording je v polfinalu moral priznati premoč Krimu, ki je polfinale takrat dobil s skupnim rezultatom 60:49 (v finalu je nato padla še Valencia). V naslednji sezoni sta si ekipi razdelili zmagi v skupinskem delu.

Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Z nestrpnostjo čakamo nadaljevanje Lige prvakinj, z Midtjyllandom že imamo izkušnje iz pretekle sezone. Prihajajo iz Danske, igrajo skandinavski način igre, zato bo za nas najpomembneje, da se bomo hitro vračali v obrambo. V napadu bomo morali odigrati pametno, ne smemo izgubljati žog. Ekipa je sestavljena iz zelo kakovostnih igralk, osebno sem navdušen nad Veronico Kristiansen in Lousie Burgaard. Tu je še stalno kakovostna vratarka Sabine Englert. Veseli me, da smo zadnji trening opravili s celotno ekipo, vse igralke so pripravljene, zato smo pripravljeni na boj."

Iz obeh skupin se bodo v nadaljnje tekmovanje uvrstile prve štiri ekipe, krimovke bodo zaigrale še proti danskemu Midtjyllandu, madžarskemu Györiju in ruskemu Rostov-Donu.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, skupina 1

1. krog, nedelja ob 19.00:

KRIM MERCATOR - MIDTJYLLAND



Ob 16.50:

NYKÖBING FALSTER - ROSTOV DON



Petek ob 20.30:

CSM BUKAREŠTA - GYÖR



Vrstni red: Bukarešta in Györ po 6, Rostov in Nyköbing po 4, Krim Mercator in Midtjylland po 2.

DRUGI DEL, skupina 2

1. krog, sobota, 27. januarja:

THÜRINGER - BIETIGHEIM



VARDAR - METZ



Nedelja, 28. januarja:

FERENCVAROS - BUDUĆNOST



Vrstni red: Vardar 8, Metz 6, Ferencvaros in Budućnost po 4, Bietigheim in Thüringer po 2.

