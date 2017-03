Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krimovke so se pripravile na gostovanje v Romuniji. Foto: www.alesfevzer.com Težko bo, igramo proti evropskemu prvaku, ampak se ne bomo predali vnaprej - tako kot na nobeni tekmi. Je pa dvoboj pomemben tudi za Romunke, če si želijo v četrtfinale. Uroš Bregar Elizabeth Omoregie se vrača po poškodbi kolena. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krimovke se v Romuniji ne bodo predale vnaprej

Dvoboj pomemben tudi za Romunke

1. marec 2017 ob 19:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rokometašice Krima Mercatorja v petek ob 19. uri čaka še predzadnja tekma glavnega dela Lige prvakinj. Izbranke Uroša Bregarja so že odpotovale v Romunijo, kjer se bodo zoperstavile evropskemu prvaku CSM Bukarešti.

V Krimovem taboru poudarjajo, da se kljub nesporni romunski vlogi favorita ne predajajo vnaprej. Na prvi medsebojni tekmi so bile krimovke, ki so pogrešale Mišo Marinček in Elizabeth Omoregie (ta se na veselje Krimovih navijačev vrača v ekipo po poškodbi kolena), bolj ali manj nemočne, predvsem po zaslugi lastnih napak, ki jih je poimensko izvrstna romunska ekipa znala kaznovati in praktično od začetka do konca tekme Ljubljančanke držala na varni razdalji.

Bregar pravi, da bodo naredili vse, da tokrat ne bo tako, ne nazadnje tudi Krim še ni odpisan za četrtfinale, na četrtem mestu, ki vodi v nadaljevanje tekmovanja, je prav bukareštanski klub, ki ima točko prednosti pred slovenskim predstavnikom.

"Žal mi je, da nismo bili kompletni na prvi tekmi, ker bi bilo takrat evropskemu prvaku veliko težje. Sicer pa nas po prihodu v Romunijo čaka analiza, treningi in že v petek tudi tekma. Težko bo, igramo proti evropskemu prvaku, ampak se ne bomo predali vnaprej - tako kot na nobeni tekmi. Je pa dvoboj pomemben tudi za Romunke, če si želijo v četrtfinale," je pred odhodom v Romunijo razmišljal Bregar.

Gullden povzročala največ težav

Na prvi tekmi je največ preglavic Krimovi obrambi povzročala Švedinja Isabelle Gullden, ki je tudi najboljša strelka Bukarešte in skupno deseta najboljša v ligi prvakinj z 52 goli. Pri Krimu je doslej največ zadetkov v tem tekmovanju dosegla Aneta Benko (40) in je na 20. mestu.

Tekmo bosta sodili Rusinji Viktorija Alpaidze in Tatjana Berezkina.

Liga prvakinj, drugi del, 5. krog

Skupina 2, petek ob 20.00:

BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR

Sobota:

MIDTJYLLAND - LARVIK

Nedelja:

GYÖR - ESBJERG



Lestvica: Györ 13, Larvik 10, Midtjylland 8, Bukarešta 7, Krim Mercator 6, Esbjerg 4.

M. L.