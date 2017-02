Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alja Koren v primežu romunske obrambe. Foto: www.alesfevzer.com Krimovke so nadoknadile visok zaostanek, a popolnega preobrata niso zmogle. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Na Kodeljevo prihajajo evropske prvakinje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krimovke so se vrnile v igro, a preobrata niso zmogle

Krim igral brez Miše Marinček in Elisabeth Omoregie

4. februar 2017 ob 17:04,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem delu Lige prvakinj doživele še drugi poraz, potem ko so morale s 24:21 priznati premoč evropskim prvakinjam iz Bukarešte.

Gostje so odlično odprle tekmo in povedle s 5:0, tako da je moral trener domačih Uroš Bregar vzeti minuto odmora. Romunke so nadaljevale raznovrstno igro v napadu in Maja Mehmedović je v 18. minuti zabila za 11:4. Krimovke so delovale dokaj nemočno. V končnici so Ljubljančanke le zmanjšale zaostanek, semafor je ob polčasu kazal 14:9.

Krimovke so se približale na -1

Krimovke so na začetku drugega dela znižale na 14:11, potem ko je zadela Aneta Benko. Z nekaj obrambami se je izkazala tudi vratarka Amra Pandžić. Ljubljančanke so se v 49. minuti po golu Vesne Milanović Litre znova približale na -3 (17:20), malo pozneje, po obrambi Pandžićeve in novem zadetku Milanović Litrejeve, pa je semafor kazal 18:20. Krim je bil ponovno v igri in Tamara Georgijev je v 51. minuti znižala na 19:20.

A temu sta sledila dva gola gostij, nekdanja krimovka Jelena Grubišić je ustavila dva poskusa domačih, tako da so Romunke ušle na 22:19. Vseh upov Krima je bilo konec dobri dve minuti pred koncem, ko je Bukarešta z igralko več povedla s 23:20.

Krim brez Marinčkove in Omoregiejeve

Pri Krimu je manjkala kapetanka Miša Marinček, ki je zbolela. Še nekaj časa pa ne bo na voljo poškodovana Elizabeth Omoregie.

Naslednji teden na Danskem

Krimovke naslednja preizkušnja v tem tekmovanju čaka prihodnjo soboto na Danskem proti Midtjyllandu.

LIGA PRVAKINJ

Skupina 2

KRIM MERCATOR - BUKAREŠTA

21:24 (9:14)

Krim Mercator: Stefanišin, Marinček, Pandžić, Georgijev 5 (3), Benko 5 (1), Milanović-Litre 3, Abina, Jeriček 1, Hrnčič, Bajramoska 2, Zulić 1, Koren 2, Barič 1, Kamdop 1, Amon, Zrimšek.

Bukarešta: Gullden 7 (3), Curea 1, Dache, Ayglon Saurina 2, Iordache, Bazaliu, Bradeanu, Torstensson 1, Martin 3, Manea 5, Niombla, Lobač, Mehmedović 5, Grubišić, Böhme Kristensen.

Sedemmetrovke: 4/4; 3/3

Izključitve: 4 min; 0

LARVIK - MIDTJYLLAND

24:22 (9:11)

Nedelja:

ESBJERG - GYÖR

Vrstni red: Györ 8, Larvik 7, Krim Mercator in Midtjylland 6, Bukarešta 5, Esbjerg 2.

Skupina 1:

ASTRAHANOČKA - BUDUĆNOST 21:34

FERENCVAROS - THÜRINGER 32:24

VARDAR - METZ 23:21

Vrstni red: Vardar 11, Ferencvaros 9, Budućnost 8, Metz in Thüringer po 4, Astrahanočka brez točk.

A. V.