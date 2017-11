Krimovke z zmago nad Gdynio v drugi del

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Tjaša Stanko (na fotografiji) je bila ob Poloni Barič najboljša strelka Krima. Obe sta dosegli po šest golov. Foto: BoBo Poljska obramba ustavlja Elisabeth Omoregie. Foto: BoBo Ana Gros je imenitno začela letošnjo sezono Lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Če je Gdynia padla doma, mora tudi v Ljubljani Dodaj v

4. november 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v 4. krogu Lige prvakinj z 29:22 ugnale poljsko Vistal Gdynio in se z zmago že uvrstile v drugi del tekmovanja.

Krimovke so po zmagi na Poljskem (29:19) še drugič v desetih dneh premagale Gdynio. Poljakinje so večji del prvega polčasa držale korak z domačinkami, nato pa je Krim v končnici stopil na plin in si do odmora priigral +5 (16:11).

Varovanke Roberta Beguša so v drugem delu brez težav nadzirale položaj na parketu dvorane na Kodeljevem, tako da njihova zmaga niti v enem trenutku ni bila ogrožena. Krimovke bodo do konca skupinskega dela gostile še Bukarešto (11. novembra) in gostovale na Danskem (19.).

Srečanji sta pomembni zaradi prenešenih točk v drugi del, ki se bo začel januarja. V njem se bodo slovenske prvakinje pomerile s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, Midtjyllandom, Györijem in Rostovom.

Uroš Bregar, trener Krim Mercatorja: "Ni bilo lahko. Videli ste na svoje oči, da imajo kvalitetne igralke, vratarka je imela zelo dober dan. Rezultat je tu. Opozarjal sem, da nam ne bo lahko. Vesel sem, da se je tako končalo. Tekma gre v pozabo, ker teh točk ne bomo prenesli naprej. Čakata nas tekmi z Bukarešto in nato Nykobingom."

Miša Marinček, vratarka Krim Mercatorja: "Hvala za čestitke. Pred tekmo sem rekla, da moramo suvereno iti v drugi del te naloge, na Poljskem smo jo odlično izpolnile. Poljakinje niso imele ničesar za izgubiti. Takšne ekipe so najbolj nevarne. Če bi imeli malo boljšo realizacijo v prvem polčasu, bi se prej odlepile. Tako smo morale garati naprej. Vesela sem, da smo se držale tega, kar smo trenirali in da zanesljivo potujemo v drugi del Lige prvakov. Predvsem pa, da gremo mirni v zadnji tekmi."

Grosova igralka meseca oktobra

Medtem pa je rokometna reprezentantka Ana Gros, ki igra za francoski Metz, postala najboljša igralka Lige prvakinj v mesecu oktobru. Grosova je na treh tekmah za Metz dosegla 23 zadetkov in je trenutno tretja strelka elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Bila je junakinja zmage francoskega moštva nad črnogorsko Budućnostjo v tretjem krogu skupinskega dela, ko je za zmago s 27:23 prispevala kar deset golov. Metz je po treh odigranih tekmah s 100-odstotnim izkupičkom na prvem mestu v skupini D.

LIGA PRVAKINJ

4. krog

Skupina A

KRIM MERCATOR - VISTAL GDYNIA 29:22 (16:11)

Krim Mercator: Benko 2 (1), Abina, Stefanišin, Barič 6 (1), Beganović 3, Stanko 6, Marinček, Omoregie 1, Zulić 1, Koren 3 (1), Gregorc, Adler 2 (1), Tsakalou 2, Amon, Perederij 2, Despotović 1.

Vistal Gdynia: Janiszweska 3, Pekala, Kaminska, Gapska, Stanulewicz 4, Kordowiecka, Zych 5 (4), Kozlowska 4, Gutkowska, Kowalczyk, Slwinska, Matieli Machado, Szarawaga 4, Kulwinska 2, Uscinowicz, Plaszkowska.

Sedemmetrovke: 4/4; 4/4

Izključitve: 18 min; 10 min

CSM BUKAREŠTA - NYKÖBING FALSTER

39:26 (18:12)

Vrstni red: Krim in Bukarešta 6, Nyköbing 4, Gdynia brez točk.

T. J., A. V.