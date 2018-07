Kristoff dobil šprint na paradi šampionov na Elizejskih poljanah

Thomas prvi Valižan z zmago na Touru

29. julij 2018 ob 15:41,

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 19:14

Pariz - MMC RTV SLO

116 km dolga kolesarska parada z devetimi častnimi krogi po središču Pariza je pripadla Alexandru Kristoffu. Pod Slavolokom zmage je bil za novega kralja Toura okronan Geraint Thomas. Primož Roglič je s četrtim mestom poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev.

Evropski prvak Norvežan Kristoff je le dočakal etapno zmago, potem ko je bil pred štirimi leti najboljši na dveh etapah. Drugi je bil Nemec John Degenkolb in tretji Francoz Arnaud Demare. Roglič je zadnjo etapo končal na 29. mestu. Kristijan Koren je postal rekorder po številu nastopov med Slovenci, osmič je prišel v Pariz. Danes je bil 92., za zmagovalcem je zaostal 30 sekund. Skupno je končal na 102. mestu.

"Sanje so postale resničnost. O tej zmagi sem razmišljal leta, v prejšnjih letih sem bil že res blizu. Izkoristil sem, da nekaterih šprinterjev ni bilo več v Parizu. Večina se je poslovila v gorah. Uspelo mi je priti mimo Degenkolba, že 20 metrov pred ciljem mi je bilo jasno, da bom zmagal," je bil navdušen 31-letni Norvežan.

Thomas nadaljeval prevlado ekipe Sky

Ciljno črto je z dvignjenimi rokami prečkal Geraint Thomas (Sky), ki je postal prvi Valižan z zmago na Dirki po Franciji. Drugo mesto je zasedel Tom Dumoulin (Sunweb), ki je bil drugi tudi na letošnjem Giru. Zaostal je minuto in 51 sekund. Štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome (Sky) se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, zaostal je dve minuti in 24 sekund. Britancu ni uspelo dobiti četrte tritedenske dirke zapored.



"Neverjetno. Kar nekaj časa bom potreboval, da se zavem dosežka. Po navadi je bila zadnja etapa zelo težka, danes pa sem kar letel. Ves čas sem imel kurjo kožo. Vse te valižanske in britanske zastave. Noro. To je Tour de France. Sanjal sem, da se bom po Elizejskih poljanah vozil v rumeni majici – skupaj s fanti smo držali skupaj in bili močni," so bile prve besede Thomasa, nekdanjega olimpijskega, svetovnega, evropskega in državnega prvaka v kolesarstvu na stezi. Postal je prvi Valižan s skupno zmago na Touru in tretji Britanec z zmago na eni izmed tritedenskih dirk, pred njim je to uspelo Bradleyju Wigginsu in Froomu. Vladavina Skya zdaj traja že od leta 2012, vmes jo je za eno leto prekinil Italijan Vincenzo Nibali leta 2014.

Roglič močno izboljšal dosežka Valjavca in Brajkoviča

Tik za zmagovito trojico na skupno četrto mesto se je zavihtel Roglič (LottoNL-Jumbo), zmagovalec 19. etape in vztrajni napadalec v Pirenejih je zaostal tri minute in 22 sekund. 28-letnik je obrnil nov list v zgodovini slovenskega kolesarstva. Do danes sta rekordno uvrstitev držala Tadej Valjavec iz leta 2008 in Jani Brajkovič iz leta 2012, oba sta končala na devetem mestu.

Zasavec se je celoten Tour enakovredno boril z najboljšimi kolesarji sveta, v primerjavi s Thomasom, Froomom in Dumoulinom je še največ izgubil v ekipni vožnji na čas v Choletu, ko je v primerjavi z ekipama Sky in Sunweb izgubil več kot minuto. V Alpah in Pirenejih je bil vselej ob boku najboljšim, v zgodovino pa je šla 19., kraljevska etapa, ko je na vzponu začel lomiti tekmece, na spustu pa je dokončno opravil z njimi. V Larunsu je vpisal drugo etapno zmago na francoskem krogu in za en dan zasedel tretje mesto v skupnem seštevku, z odra za zmagovalce je potisnil Frooma. Dan pozneje sta Britanec in Slovenec znova zamenjala mesti, saj je bil Froome boljši.

Izjemno sezono je napovedal že spomladi. Prvič v karieri je zmagal v skupnem seštevku katere izmed dirk svetovne serije, najboljši je bil v Baskiji in zatem še po Romandiji, pred odhodom na Tour je slavil še na Dirki po Sloveniji.

Sagan s šesto zeleno majico izenačil dosežek Zabla

Zeleno majico je osvojil Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), ki je bil šestič najboljši po točkah, s čimer je izenačil rekord Nemca Erika Zabla. Slovak je na zadnji etapi trpel v Pirenejih v petek, ko je s skrajnimi močmi prišel do cilja, potem ko je na etapi v sredo padel in jo odnesel s številnimi odrgninami.

Alaphilippe in Latour francoska junaka

Na sklepni slovesnosti sta bila v središču pozornosti oba francoska junaka Toura. Na skupnega zmagovalca bodo morali Francozi še počakati, Bernard Hinault od leta 1985 še nima naslednika. Kralj gora je postal Julian Alaphilippe (Quick-Step), najboljši mladi kolesar dirke pa Pierre Latour (Ag2R La Mondiale). Nagrado za najbojevitejšega kolesarja je prejel Irec Dan Martin (UAE Emirates). Najboljše moštvo je Movistar, čeprav Nairu Quintani, Mikelu Landi in Alejandru Valverdeju ni uspelo uresničiti načrtov in so ostali brez zmagovalnega odra med posamezniki.

21. etapa, Houilles-Pariz, 116 km: 1. A. KRISTOFF NOR 2:46:36 2. J. DEGENKOLB NEM 3. A. DEMARE FRA vsi 4. E. BOASSON HAGEN NOR 5. R. BARDET FRA 6. M. RICHEZE ARG 7. S. COLBRELLI ITA isti 8. P. SAGAN SLK 9. A. PASQUALON ITA 10. J. DE BUYST BEL ... 29. P. ROGLIČ SLO 67. G. THOMAS VB čas 92. K. KOREN SLO +0:24

Končni vrstni red (po 21. etapah): 1. G. THOMAS VB 83:17:13 2. T. DUMOULIN NIZ +1:51 3. C. FROOME VB 2:24 4. P. ROGLIČ SLO 3:22 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 6:08 6. R. BARDET FRA 6:57 7. M. LANDA ŠPA 7:37 8. D. MARTIN IRS 9:05 9. I. ZAKARIN RUS 12:37 10. N. QUINTANA KOL 14:18 11. B. JUNGELS LUK 16:32 12. J. FUGLSANG DAN 19:46 13. P.-R. LATOUR FRA 22:13 14. A. VALVERDE ŠPA 27:26 15. E. BERNAL KOL 27:52 ... 102. K. KOREN SLO 3:16:54

Gorski cilji (pikčasta majica): 1. J. ALAPHILIPPE FRA 170 točk 2. W. BARGUIL FRA 91 3. R. MAJKA POL 76 4. G. THOMAS VB 74 5. T. DUMOULIN NIZ 63 6. P. ROGLIČ SLO 56 Po točkah (zelena majica): 1. P. SAGAN SLK 477 2. A. KRISTOFF NOR 246 3. A. DEMARE FRA 203 ... 17. P. ROGLIČ SLO 71 Mladi kolesarji (bela majica): 1. P.-R. LATOUR FRA 83:39:26 2. E. BERNAL KOL +5:39 3. G. MARTIN FRA 22:05 Ekipe: 1. MOVISAR 250:24:23 2. BAHRAIN MERIDA +12:33 3. SKY 31:14

