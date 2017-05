Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rick Zabel, Alexander Kristoff in John Degenkolb so na zmagovalnem odru nazdravili s pivom. Foto: EPA Alexander Kristoff je v Frankfurtu zmagal tudi v letih 2014 in 2016. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kristoff po tretji zmagi v Frankfurtu hvalil Ricka Zabla

Jan Tratnik na 33. mestu

1. maj 2017 ob 18:07

Frankfurt - MMC RTV SLO

Alexander Kristoff je tretjič v karieri dobil dirko Eschborn-Frankfurt. V sijajen položaj ga je pripeljal Rick Zabel, ki je nato končal na drugem mestu.

Kolesarja Katjuše sta bila razred zase v zaključku dirke svetovne serije. Tretje mesto je zasedel Nemec John Degenkolb. V zadnjih 30 km so številni kolesarji neuspešno skušali s pobegi v deževnem Frankfurtu.

Peter Koning, Antoine Warnier, Carl Soballa, Jens Wallays, Twan Castelijns, Brian van Goethem, Dries De Bondt in Nikolaj Trusov so bili v skupini ubežnikov. Privozili so si pet minut in pol naskoka, a 45 km pred ciljem so bili ujeti.

Peter Sagan, Andre Greipel, Marcel Kittel, Simon Špilak in Marko Kump so odstopili pred zaključnim šprintom. Izmed Slovencev je do cilja prišel le Jan Tratnik, ki je končal na 33. mestu, zaostal je 27 sekund.

Kristoff je na cilju pohvalil Zabla, ki gre po poteh slavnega očeta Erika: "Na zadnjem klancu sem imel nekaj težav, a mi je ekipa zelo pomagala in me obdržala med najboljšimi. Brez pomočnikov ne bi imel nobenih možnosti. V središču mesta mi je pomagal Rick Zabel. Na srečo je bil on moj pomočnik, saj mislim, da bi sicer zmagal!"

Bouhanni jo je po padcu dobro odnesel

Francoski kolesar Nacer Bouhanni, ki je grdo padel na nedeljski preizkušnji Dirke po Yorkshiru, se ni huje poškodoval. Njegova ekipa Cofidis je sporočila, da je ostal cel, posledice padca so bile le močan pretres možganov.

Na nedeljski dirki je 26-letni Francoz padel 25 kilometrov pred ciljem in obležal nezavesten. Že v reševalnem vozilu se je nato zavedel, noč je preživel v bolnišnici, danes pa je po zdravniškem pregledu znano, da nima nobenega zloma.

"Nacer Bouhanni nima ničesar zlomljenega. Dobil je le grd pretres možganov. Danes je bil še vedno omotičen in ima nekaj težav z vidom," so sporočili iz Cofidisa in dodali, da ga bodo v zdravniški oskrbi zadržali še vsaj 48 ur, če bi se pojavili kakšni zapleti.

Končni vrstni red, 215,7 km: 1. A. KRISTOFF NOR 5:29:32 2. R. ZABEL NEM 3. J. DEGENKOLB NEM vsi 4. J. P. DRUCKER LUK 5. P. LIGTHART NIZ 6. J. J. LOBATO ŠPA isti 7. J. STUYVEN BEL 8. M. RICHEZE ARG 9. M. KREDER NIZ 10. B. SWIFT VB čas ... 33. J. TRATNIK SLO 0:27 Simon Špilak in Marko Kump sta odstopila.

