Kristoffersen izenačil rekord Stenmarka in Girardellija

Hadalin odstopil, Kürner brez finala

24. januar 2017 ob 17:42,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 23:04

Schladming - MMC RTV SLO/STA

Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagovalec jubilejnega 20. slaloma pod žarometi v Schladmingu, enega izmed vsakoletnih vrhuncev svetovnega pokala v alpskem smučanju. Vodil je že po prvi vožnji.

Domači navijači so ob strmi progi Planai najglasneje navijali za Marcela Hirscherja, ki je v nedeljo dobil zadnji slalom v Kitzbühelu, potem ko je v finalu napredoval z devetega mesta. Tokrat je končal na drugem mestu, imel je le devet stotink zaostanka. Po prvi vožnji je bil Kristoffersen 52 stotink sekunde hitrejši od velikega tekmeca, v drugi je na drugem in tretjem vmesnem času že zaostajal za dve oziroma 14 stotink, a bil z odličnim spodnjim delom v cilju vendarle najhitrejši - na osmem slalomu že petič v tej sezoni. Na oder se je povzpel še Rus Aleksander Horošilov, zmagovalec Schladminga 2015.

Enak vrstni red je bil že lani. Kristoffersen je že tretjič zmagal v Schladmingu (leta 2014 je tam slavil zmago prvič v svetovnem pokalu) in je zdaj za Benjaminom Raichom, ki ima štiri zmage, drugi najuspešnejši slalomist na tem prizorišču. Pred njim sta dva slaloma zapored na Planaiu dobila le Avstrijec Reinfried Herbst (2009, 2010) in Alberto Tomba (1997, 1998).



Lani šest zmag

Norvežan je izenačil tudi rekord Šveda Ingemarja Stenmarka (1975/76, 1976/77) in Luksemburžana Marca Girardellija (1983/84, 1984/85) z osvojenimi vsaj petimi slalomskimi zmagami v dveh zaporednih sezonah. V pretekli zimi je mali kristalni globus osvojil s šestimi slalomskimi zmagami.



"V drugi vožnji nisem našel pravega ritma, a ne glede na to - zmagati na slalomu tukaj pred toliko navijači je res neverjetno in super 'kul'. Živim le 50 minut vožnje stran od tu, oba trenerja sta od tu," je bil zadovoljen Kristoffersen.

Srečen je bil tudi Hirscher: "Predvsem sem zadovoljen s svojo predstavo v zgornjem delu, potem se mi je pripetilo nekaj napakic, ampak mislim, da sem ob prihodu v cilj res lepo razveselil vse te navijače. Šlo je na tesno, vem, da se bodo enkrat te stotinke obrnile v mojo korist."

Hadalin odstopil

Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin, ki se je v Kitzbühelu že tretjo tekmo zapored veselil točk za svetovni pokal, je s štartno številko 48 odstopil v spodnjem delu prve vožnje. Do odstopa mu ni šlo tako dobro kot na prvih treh januarskih slalomih, pri zadnjem vmesnem času je zaostajal že 2,75 sekunde za Kristoffersenom. Takoj za njim je smučal še Miha Kürner, a je bil prepočasen za uvrstitev v finale. Zasedel je 44. mesto.

Končni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 1:39,83 2. M. HIRSCHER AVT +0,09 3. A. HOROŠILOV RUS 0,63 4. J. LIZEROUX FRA 1,53 5. S. GROSS ITA 1,54 6. M. FELLER AVT 1,86 7. N. JUASA JAP 1,98 8. A. PINTURAULT FRA 2,03 9. M. HARGIN ŠVE 2,06 10. D. RYDING VB 2,25 11. L. K. HAUGEN NOR 2,45 12. M. MOELGG ITA 2,53 13. R. SCHMIDIGER ŠVI 2,86 ------------ zunaj finala: ------------ 44. M. KÜRNER SLO +4,55 Odstop: Hadalin, Digruber, Grange ... (1. vožnja), Neureuther (2. vožnja)

Vrstni red po prvi vožnji:

1. H. KRISTOFFERSEN NOR 50,84 2. M. HIRSCHER AVT +0,52 3. A. HOROŠILOV RUS 1,06 4. S. GROSS ITA 1,18 . D. RYDING VB 1,18 6. J. LIZEROUX FRA 1,21 7. M. HARGIN ŠVE 1,23 8. F. NEUREUTHER NEM 1,35 9. N. JUASA JAP 1,42 10. J. NORDBOTTEN NOR 1,47 11. M. FELLER AVT 1,56 12. M. MOELGG ITA 1,62 13. P. THALER ITA 1,75 14. D. YULE ŠVI 1,82 ------------ zunaj finala: ------------ 44. M. KÜRNER SLO 4,55 Odstop: Hadalin, Digruber, Grange ...

Svetovni pokal (23/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.160 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 792 3. A. PINTURAULT FRA 713 4. K. JANSRUD NOR 544 5. F. NEUREUTHER NEM 485 6. M. MÖLGG ITA 450 7. A. A. KILDE NOR 380 8. D. PARIS ITA 339 9. M. FAIVRE FRA 315 10. C. JANKA ŠVI 285 ... 36. B. KLINE SLO 144 39. Ž. KRANJEC SLO 139 86. M. ČATER SLO 54 88. Š. HADALIN SLO 47 94. K. KOSI SLO 36 142. T. DEBELAK SLO 5

Slalom (8/11): 1. M. HIRSCHER AVT 620 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 560 3. M. MOELGG ITA 380 4. F. NEUREUTHER NEM 280 5. A. HOROŠILOV RUS 270 6. D. RYDING VB 256 7. D. YULE ŠVI 228 8. M. MATT AVT 207 9. S. GROSS ITA 196 10. A. PINTURAULT FRA 171 ... 34. Š. HADALIN SLO 37 58. Ž. KRANJEC SLO 3





M. R.