Kristoffersen odbil napad Hirscherja, uvrstitev kariere za Hadalina

Na stopničkah še Hirscher in Neureuther

15. januar 2017 ob 09:53,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 14:47

Wengen - MMC RTV SLO

Henrik Kristoffersen je na klasičnem slalomu v Wengnu upravičil vlogo favorita. Odlično je nastopil tudi edini slovenski predstavnik Štefan Hadalin, ki je zasedel 15. mesto.

22-letni Norvežan je za 15 stotink sekund prehitel Marcela Hirscherja, s katerim sta si pred Wengnom delila vodstvo v slalomskem seštevku. Zdaj je na vrhu Kristoffersen sam. Potrdil je, da je trenutno najboljši slalomist na svetu, saj je na šestem slalomu sezone četrtič zmagal. Na uvodnem v Leviju zaradi spora z norveško zvezo ni smučal, premagan pa je bil le v Zagrebu, kjer je zasedel tretje mesto.

Neureuther s 13. mesta na stopničke

Kristoffersen je slavil 14. v karieri, 13. v slalomu. 15 stotink je bil hitrejši od Hirscherja, na tretje mesto pa se je zavihtel Felix Neureuther, ki je bil po prvi vožnji 13. Kristoffersen je bil najhitrejši na prvi progi, ko se mu je od glavnih favoritov najbolj približal Aleksander Horošilov. Najprej je s številko 19 znova prijetno presenetil Manuel Feller, ki je za Norvežanom zaostal le 36 stotink, a Avstrijca so zaradi napake na progi naknadno diskvalificirali. Še hitrejši je bil s številko 30 Norvežan Leif Kristian Haugen, ki je bil le 23 stotink počasnejši od rojaka.

V finalu je na Neureutherjev napad odgovoril Hirscher, ki je po polovici preizkušnje zasedal četrto mesto. Avstrijec je na drugi progi postavil še hitrejši čas od Nemca. Horošilov je precej zaostal, Haugen, ki se je prvič znašel v takšnem položaju, pa je klonil pod pritiskom in odstopil. Kristoffersen je imel 56 stotink naskoka pred Hirscherjem. V zgornjem in srednjem delu je izgubil in na zadnjem vmesnem času zaostajal šest stotink, a do cilja je stopnjeval ritem in pridobil 21 stotink.

Hadalin napredoval dvanajst mest

Izkazal se je Hadalin, ki je izboljšal najboljši izid kariere. Že v petek je dobro smučal na kombinacijskem slalomu, ki je bil bistveno lažji. Tedaj je postavil drugi čas, a potem v smuku zaostal. Na klasični slalom se je podal s številko 45 in v prvi vožnji zasedel 27. mesto, v finalu je smučal odlično, postavil deseti čas druge postavitve in napredoval na 15. mesto. Pred tem je bil najbolje uvrščen prejšnji teden v Adelbodnu, kjer je bil 20.

Prihodnji teden na sporedu Kitzbühel

V nedeljo je bilo v Wengnu vreme vendarle ugodno. V petek so sicer v tako rekoč neregularnih razmerah izpeljali v Wengnu kombinacijo, v soboto pa zaradi novega snega smuka za pokal Lauberhorn niso mogli. Štart sicer najdaljšega smuka v svetovnem pokalu so prestavili nekoliko nižje, a tudi to ni šlo. Vreme je bilo močnejše in tekmo so morali odpovedati. Za zdaj še ni jasna usoda smuka oziroma, kdaj in kje ga bodo nadomestili.

Januar je mesec klasičnih slalomov. Po prejšnjem tednu v Adelbodnu, kjer je bil tudi najboljši Kristoffersen, je prihodnji teden na sporedu v Kitzbühelu, dva dni pozneje pa v Schladmingu.

Končni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 1:43,31 2. M. HIRSCHER AVT +0,15 3. F. NEUREUTHER NEM 0,63 4. C. HIRSCHBÜHL AVT 0,75 5. J. LIZEROUX FRA 0,91 6. M. HARGIN ŠVE 0,99 7. A. HOROŠILOV RUS 1,18 8. M. MOELGG ITA 1,21 9. R. BUFFET FRA 1,29 10. S. LUITZ NEM 1,30 ... 15. Š. HADALIN SLO 2,01 Odstop: Haugen, Feller (diskv.), Aerni, Choudounsky, Thaler ...

Po prvi vožnji: 1 H. KRISTOFFERSEN NOR 52,51 2. L. K. HAUGEN NOR +0,23 3. A. HOROŠILOV RUS 0,44 4. M. HIRSCHER AVT 0,56 5. P. THALER ITA 0,58 . M. HARGIN ŠVE 0,58 7. S. GROSS ITA 0,60 8. D. CHOUDOUNSKY ZDA 0,61 9. D. RYDING VB 0,78 10. M. MOELGG ITA 0,83 11. C. HIRSCHBÜHL AVT 0,90 12. R. BUFFET FRA 0,93 13. F. NEUREUTHER NEM 0,97 ... 27. Š. HADALIN SLO 1,61 Odstop: Feller (diskv.), Aerni ...

SKUPNI VRSTNI RED (19/37) 1. M. HIRSCHER AVT 973 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 692 3. A. PINTURAULT FRA 629 4. K. JANSRUD NOR 515 5. F. NEUREUTHER NEM 445 6. M. MÖLGG ITA 428 7. A. KILDE NOR 323 8. M. FAIVRE FRA 315 9. A. MYHRER ŠVE 277 10. V. MUFFAT JEANDET FRA 238 ... 30. Ž. KRANJEC SLO 139 33. B. KLINE SLO 131 76. M. ČATER SLO 54 85. Š. HADALIN SLO 37 86. K. KOSI SLO 36 138. T. DEBELAK SLO 5

SLALOM (6/11) 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 460 2. M. HIRSCHER AVT 440 3. M. MÖLGG ITA 358 4. F. NEUREUTHER NEM 240 5. M. MATT AVT 189 6. D. YULE ŠVI 167 7. S. GROSS ITA 151 8. D. RYDING VB 150 . A. HOROŠILOV RUS 150 10. A. MYHRER ŠVE 139 ... 35. Š. HADALIN SLO 27 57. Ž. KRANJEC SLO 3





T. J.