Kristoffersen v Kitzbühelu prekinil Hirscherjev niz zmag

Slovenci brez točk; naslednji slalom že v torek

21. januar 2018 ob 09:17,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 14:29

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Henrik Kristoffersen je v Kitzbühelu veličastno prekinil niz slalomskih uspehov Marcela Hirscherja in dočakal prvo zmago sezone v svetovnem pokalu.

Drugi je bil Marcel Hirscher, ki je v Kitzbühel prišel z nizom petih zaporednih slalomskih zmag, a je za največjim konkurentom zaostal 97 stotink. Tretje mesto je osvojil Švicar Daniel Yule, ki je tako prvič v karieri stopil na stopničke svetovnega pokala. Štefan Hadalin je na prvi progi zaostal 3,44 sekunde in se ni uvrstil v finale. Hadalin je bil na polovici prve proge še 18., nato pa popolnoma popustil. Na koncu je bil 33. Žan Kranjec je odstopil v zgornjem delu.

Zmagati v Kitzbühelu je nekaj posebnega

Za Kristoffersena, ki se je to zimo že "najedel" drugih mest (8), je to 16. zmaga v karieri, 15. slalomska: "Res je odlično zmagati v Kitzbühelu. Obakrat sem smučal zelo dobro, v finalu sem bil na meji. Bilo je težko, ampak moj nastop je bil res dober. Rad imam Avstrijo, tu je vedno odlično vzdušje," je povedal junak nedeljske preizkušnje, ki jo je popoldne motilo močno sneženje. Henrik Kristoffersen je v Kitzbühelu zmagal že pred dvema letoma.

Hirscher zmago zapravil že na prvi progi

Da Hirscher na progi Ganslernhang ne bo ponovil lanske zmage, je bilo slutiti že po njegovem dopoldanskem nastopu. Razdalje med vratci so bile na postavitvi Janija Hladnika kratke, kar mu ni najbolj ustrezalo. Z zaostankom več kot sekunde za Kristoffersenom je imel na tretjem mestu slabo izhodišče. V finalu je napadel na vso moč, a Kristoffersen je prav tako odlično opravil z drugo progo in dočakal prvo zmago sezone. Michael Matt, drugi po prvem nastopu (le pet stotink je zaostajal za Kristoffersenom), je v finalu naredil napako pri vertikalni postavitvi in odstopil, tako da mu ni uspelo ponoviti zmage brata Maria iz leta 2000.

Hirscher zadovoljen z 80 točkami

Hirscher, ki ima v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Kristoffersenom 154 točk prednosti, bo imel naslednjo priložnost, da s 54. zmago v svetovnem pokalu izenači dosežek rojaka Hermanna Maierja, že v torek na nočnem spektaklu v Schladmingu. Poraz je sprejel zelo športno: "Henrik je bil razred zase. Seveda sem želel na domači tekmi spet zmagati, ampak tudi po uvrstitvi na stopničke mi je padlo breme z ramen. Zadovoljen sem z 80 točkami. Že na treningu sem čutil, da bom težko zmagal."

Končni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 1:48,49 2. M. HIRSCHER AVT +0,97 3. D. YULE ŠVI 1,35 4. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,16 5. M. FELLER AVT 2,22 6. R. ZENHÄUSERN ŠVI 2,34 7. J. NORDBOTTEN NOR 2,55 8. C. NOEL FRA 2,63 9. D. RYDING VB 2,79 . M. MÖLGG ITA 2,79 11. S. GROSS ITA 2,91 12. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 3,02 13. J. B. GRANGE FRA 3,04 14. J. LIZEROUX FRA 3,10 15. D. CHODOUNSKY ZDA 3,13 Po prvi vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 55,87 2. M. MATT AVT +0,10 3. M. HIRSCHER AVT 1,05 4. D. YULE ŠVI 1,23 5. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,69 6. S. GROSS ITA 1,70 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,72 8. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,78 9. A. MYHRER ŠVE 1,92 10. J. GRANGE FRA 1,95 11. M. SCHWARZ AVT 2,00 12. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,08 ... 33. Š. HADALIN SLO 3,44

Svetovni pokal skupno (25/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.054 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 900 3. A. L. SVINDAL NOR 666 4. K. JANSRUD NOR 665 5. A. PINTURAULT FRA 588 6. B. FEUZ ŠVI 536 7. M. MAYER AVT 470 8. P. FILL ITA 406 9. T. DRESSEN NEM 399 10. D. PARIS ITA 386 ... 34. Ž. KRANJEC SLO 169 49. M. ČATER SLO 104 58. B. KLINE SLO 77 88. Š. HADALIN SLO 34 94. K. KOSI SLO 26 Slalom (8/12): 1. M. HIRSCHER AVT 634 točk 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 535 3. M. MATT AVT 348 4. A. MYHRER ŠVE 323 5. D. YULE ŠVI 270 6. L. AERNI ŠVI 229 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 221 8. S. GROSS ITA 197 9. A. PINTURAULT FRA 190 10. D. RYDING VB 189 ... 38. Š. HADALIN SLO 15

T. O.