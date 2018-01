Krivulja slovenskega moškega smuka v padcu

498. del rubrike Športni SOS

26. januar 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski smuk se je še lani veselil zmage za svetovni pokal, v tej zimi pa slovenskim tekmovalcem v najhitrejši disciplini ne gre vse po načrtih.

Na zadnjih tekmah za svetovni pokal Slovencem v smuku ne gre najbolje, po treningu v Garmischu (kjer med najboljšimi 30 ni bilo nobenega Slovenca) pa smo prejeli vprašanji, ki se dotikata ravno te teme. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

1.086. Kdaj je bil slovenski moški smuk nazadnje v taki krizi, kot je danes?

Robert Kaurin

Najhitrejši disciplini alpskega smučanja sta bili dolgo v senci tehničnih disciplin. Zgodovino je najprej pisal Aleš Brezavšček, ki je 29. decembra 1997 v Bormiu osvojil 27. mesto in s tem prve štiri točke za svetovni pokal.

Slabo desetletje je bilo treba čakati na prve slovenske stopničke in zmago - to je uspelo Andreju Jermanu, ki je 23. februarja 2007 senzacionalno dobil smuk v Garmischu, kjer je bil dan kasneje še drugi.

Po Jermanovem slovesu je krivulja padla, a v zadnjih sezonah se je prebudil nov up - Boštjan Kline, ki je lani dobil smuk v Kvitfjellu. Letos nekdanjemu svetovnemu prvaku ne gre skoraj nič po načrtih, saj je v smuku osvojil le 18 točk za svetovni pokal. Za preostalih 30 je poskrbel Martin Čater.

Slovenski smukači so tako do zdaj osvojili 48 točk, kar je najslabši izkupiček po sezoni 2013/2014 (ko so osvojili 23 točk), a sezone še zdaleč ni konec. Vse vsote slovenskih moških točk lahko preverite v spodnjem grafu.

1.087. Ali je Andrej Jerman najboljši slovenski smukač po skupnem številu točk? Na katerem mestu je Boštjan Kline?

Robert Kaurin

Tako je, na vrhu je Andrej Jerman, ki je edini, ki je do zdaj osvojil več kot tisoč točk. Boštjan Kline je že na tretjem mestu. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Smukač Točke Andrej Jerman 1.223 Andrej Šporn 683 Boštjan Kline 487 Rok Perko 235 Peter Pen 162 Gregor Šparovec 103



Opomba: V tabeli so vsi Slovenci, ki so v svoji karieri na smukih za svetovni pokal osvojili več kot sto točk.

Slavko Jerič