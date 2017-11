Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Washington je bil s 3:1 boljši od vodilne ekipe letošnje sezone Tampe Bay. Foto: Reuters Dodaj v

Kriza LA-ja se nadaljuje: neuspešni tudi pri najslabši ekipi

Anže Kopitar dosegel deseti gol sezone

25. november 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Los Angeles je v Ligi NHL doživeli sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah. V Phoenixu je bila Arizona v podaljšku boljša s 3:2. Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 1:1.

Arizona je povedla z golom Šveda Oliverja Ekman-Larssona, kar je bil edini zadetek v prvi tretjini. Po izenačenju Kopitarja (deseti gol sezone) je gostitelje v vodstvo popeljal 21-letni Brendan Perlini, ki je zadel v 38. minuti. V 43. minuti je Trevor Lewis Los Angelesu zagotovil podaljšek, ki ga je v tretji minuti odločil 20-letni novinec Christian Fischer. Na gol Darcyja Kuemperja je najprej streljal Christian Dvorak, odbiti plošček pa je v mrežo potisnil Fischer. Razmerje v strelih je bilo 29:25 v korist Arizone.

Z osvojeno točko Kingsi ostajajo na drugem mestu pacifiške skupine, v zahodni konferenci pa so na petem mestu. Vodilna ekipa lige ostaja Tampa Bay, čeprav je v Washingtonu izgubila s 3:1. Devante Smith-Pelly je v drugi tretjini zadel za 2:1, Jay Beagle pa je v 38. minuti potrdil zmago. Tampa Bay je sicer že po 82 sekundah tekme vodila, še pred koncem prve tretjine je izenačil Aleks Ovečkin.

Liga NHL, tekme 24. novembra

ARIZONA - LOS ANGELES * 3:2

Ekman Larsson 11., Perlini 38., Fischer 63.; Kopitar 23., Lewis 43.

BOSTON - PITTSBURGH 4:3

MINNESOTA - COLORADO ** 3:2

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS * 4:5

ANAHEIM - WINNIPEG 1:4

WASHINGTON - TAMPA BAY 3:1

VEGAS - SAN JOSE * 5:4

COLUMBUS - OTTAWA 5:2

NY RANGERS - DETROIT * 2:1

BUFFALO - EDMONTON 3:1

NEW JERSEY - VANCOUVER 3:2

CAROLINA - TORONTO 4:5

ST. LOUIS - NASHVILLE 0:2

DALLAS - CALGARY 6:4

* - v podaljšku

** - kazenski streli

Tekme 24. novembra:

OTTAWA - NY ISLANDERS

MONTREAL - BUFFALO

TORONTO - WASHINGTON

DETROIT - NEW JERSEY

FLORIDA - CHICAGO

PITTSBURGH - TAMPA BAY

ST. LOUIS - MINNESOTA

ARIZONA - VEGAS

SAN JOSE - WINNIPEG

COLORADO - CALGARY

LOS ANGELES - ANAHEIM

Lestvica - Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 22 16 4 2 34 TORONTO MAPLE LEAFS 24 15 8 1 31 BOSTON BRUINS 21 10 7 4 24 DETROIT RED WINGS 23 10 9 4 24 OTTAWA SENATORS 21 8 7 6 22 MONTREAL CANADIENS 23 8 12 3 19 FLORIDA PANTHERS 21 8 11 2 18 BUFFALO SABRES 23 6 13 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 23 15 7 1 31 NEW JERSEY DEVILS 22 13 5 4 30 NEW YORK ISLANDERS 22 13 7 2 28 WASHINGTON CAPITALS 24 13 10 1 27 NEW YORK RANGERS 23 12 9 2 26 PITTSBURGH PENGUINS 24 11 10 3 25 CAROLINA HURICANES 21 9 8 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 23 8 9 6 22

Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 23 16 6 1 33 WINNIPEG JETS 22 14 5 3 31 NASHVILLE PREDATORS 22 14 6 2 30 MINNESOTA WILD 22 11 8 3 25 DALLAS STARS 23 12 10 1 25 COLORADO AVALANCHE 21 11 8 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 21 10 8 3 23 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 21 14 6 1 29 LOS ANGELES KINGS 23 12 8 3 27 CALGARY FLAMES 22 12 9 1 25 VANCOUVER CANUCKS 23 11 9 3 25 SAN JOSE SHARKS 21 11 8 2 24 ANAHEIM DUCKS 22 10 9 3 23 EDMONTON OILERS 23 8 13 2 18 ARIZONA COYOTES 25 6 16 3 15

T. O.