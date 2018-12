Kriza v Miamiju: Brez Dragića ne gre, zdaj prekipelo še Whitesidu

Vročica ima izkupiček 9:14 in je na desetem mestu Vzhoda

5. december 2018 ob 10:28

Miami - MMC RTV SLO

Medtem ko se v Dallasu s prihodom Luke Dončića "cedita med in mleko", je popolnoma drugače v Miamiju, klubu drugega slovenskega košarkarja v Ligi NBA Gorana Dragića.

Kapetan evropskih prvakov je zaradi težav z desnim kolenom izpustil že osmo zaporedno tekmo. Dragiću so pred dvema tednoma iz kolena izčrpali tekočino. Sprva so menili, da bo počival sedem dni, a prvega organizatorja Miamija še vedno ni na tekmah. Njegova vrnitev je bila načrtovana med nizom štirih domačih tekem, toda Dragića tudi v torkovem porazu proti Orlandu, zadnjem dvoboju v tem nizu, ni bilo v postavi.

"Vsak dan dela malce več," je bil o Goranovem statusu kratek trener Erik Spoelstra.

Miami bi Dragića še kako potreboval. V njegovi odsotnosti je Vročica izgubila pet od zadnjih osmih tekem, od katerih jih je šest igrala pred svojimi navijači. Miami ima izkupiček 9:14 in je na desetem mestu Vzhoda. Za osmim Charlottom (11:12) sicer ne zaostaja veliko.

Whiteside brez dovoljenja v garderobo kar med tekmo

Miami resda močno klestijo poškodbe, vendar izidi močno zaostajajo za pričakovanji. Dokaz, da je nekaj narobe tudi v odnosih, je odhod Hassana Whitesida s klopi v slačilnico kar med tekmo. 40 sekund pred koncem dvoboja z Orlandom, ki ga je Miami izgubil z 90:105, je prvi center Miamija nenadoma vstal in brez pojasnila odšel v garderobo. V zadnji četrtini ni stopil na parket. Po koncu tekme ni bil dosegljiv novinarjem. Trener Spoelstra je povedal, da Whiteside ni pojasnil svojega odhoda. "Verjetno je zelo razburjen tako kot vsi mi," je odgovoril Spoelstra na vprašanje, ali se je z njim že pogovoril.

Whiteside je v prvem polčasu zbral 12 točk, 6 skokov in blokado v 16 minutah. V drugem polčasu je iz igre metal le enkrat in zgrešil, dodal je tri skoke in dve blokadi. Orlando je v tretji četrtini naredil odločilno razliko (30:12), z Whitesidom na parketu pa je imel Miami učinkovitost -9. Zadnjo četrtino je Whiteside presedel, kar se mu je zgodilo petič na zadnjih šestih tekmah.

Miami soliden v obrambi, slab v napadu

Miami je soliden v obrambi, ki je med desetimi najboljšimi v ligi. Težave se pojavljajo v napadu, ki je 22. po doseženih točkah in najslabši po odstotku meta v celotni Ligi NBA (43,2 %). Proti Orlandu je bilo v drugem polčasu še huje. Vročica je v tem delu dosegla rekordno malo točk - 40 ob metu 16/41. Niti eden izmed košarkarjev ni na koncu dosegel 15 točk. Miami je metal le pet prostih metov, kar se je zgodilo šele četrtič v zgodovini kluba.

Sledi turneja šestih tekem

Miami zdaj odhaja na najdaljšo turnejo sezone (poleg marčevske), na kateri bo odigral šest tekem. Prvi nasprotnik bo v noči na nedeljo Phoenix, sledijo pa LA Clippersi, LA Lakersi, Utah, Memphis in New Orleans. Naslednja domača tekma bo 21. decembra proti Houstonu.

R. K.