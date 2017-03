Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Luka Elsner je klopi Olimpije od 2. septembra. Foto: BoBo Marijan Pušnik je bil po odhod iz Ljubljane trener splitskega Hajduka, kjer so ga odpustili 1. decembra. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kriza v Olimpiji: Elsnerja naj bi zamenjal Pušnik

Po slabem štartu spomladi Olimpija 6 točk za Mariborom

9. marec 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni klub Olimpija je za 14. uro sklical izredno novinarsko konferenco, na kateri bomo izvedeli, ali bo Luka Elsner še trener Ljubljančanov. Prenos bo na MMC-TV.

Pravkar poteka sestanek med predsednikom Milanom Mandarićem, športnim direktorjem Rankom Stojićem in Elsnerjem. Zgovorno je tudi, da so že prej načrtovani medijski termin in trening premaknili z dopoldanskega na popoldanski čas.

Pozno sinoči so zaokrožile novice, da se je vodstvo kluba po slabem začetku spomladanskega dela odločilo za Elsnerjevo menjavo. Na klop naj bi spet sedel Marijan Pušnik, ki so ga pri Olimpiji odpustili decembra 2015.

Pušnika je nasledil Marko Nikolić, ki pa je moral kmalu oditi zaradi rasistične opazke. Klub je prevzel Rodolfo Vanoli, s katerim je Olimpija dokončala delo in osvojila naslov pravaka. Elsner je zamenjal Italijana na začetku septembra, potem ko je podpisal triletno pogodbo.

Čeprav Ljubljančani niso blesteli, so jesenski del prvenstva končali z enakim številom točk kot Mariborčani. V zimskem prestopnem roku je pod vodstvom športnega direktorja Ranka Stojića, ki je vmes zamenjal Nenada Protego, prišlo do številnih igralskih menjav.

Spomladanski del prvenstva se je za Olimpijo začel na najslabši možni način, s porazoma na derbiju v Mariboru in pred domačimi navijači v Stožicah proti Rudarju. Olimpija za vodilnim Mariborom zaostaja za šest točk.

R. K.