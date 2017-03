Krizi Olimpije ni videti konca: v Domžalah nov poraz

Celjani slavili v Krškem

12. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 19:03

Krško, Domžale - MMC RTV SLO/STA

Menjava trenerjev na klopi Olimpije Ljubljančanom (še) ni obrodila sadov. V 24. krogu so bili še tretjič poraženi v spomladanskem delu Prve lige TS. V Domžalah so klonili z 1:0.

Olimpija je ob Kamniški Bistrici skušala znižati zaostanek za Mariborom, ki je gladko dobil sobotni obračun z Aluminijem (4:1), a se jim načrt ni izšel - po novi točkovni ničli zdaj za vijoličastimi na prvenstveni lestvici zaostajajo že za 9 točk.

To je bil za Olimpijo že tretji zaporedni poraz v spomladanskem delu domačega prvenstva. Najprej so za uvod v Ljudskem vrtu izgubili večni derbi z Mariborom (1:0), sledil je polom v Stožicah proti velenjskemu Rudarju (2:4), zdaj še poraz v Domžalah.

Repas izkoristil slabo obrambo Olimpije

Domžalčani so povedli v 10. minuti po uspešno izvedenem protinapadu, v katerem se je odlično znašel Jan Repas. Ta se je spretno izognil najprej Dinu Štiglecu, nato je preigral še Kenana Bajrića in z natančno odmerjenim diagonalnim strelom z desnico žogo poslal v spodnji desni kot nemočnega vratarja Nejca Vidmarja. V ljubljanski ekipi je Domžalčanom še najbolj pretil Blessing Eleke, ki si je priigral nekaj nevarnih polpriložnosti, še najbolj vroče je bilo v 35. minuti, ko je poskus Nigerijca z glavo z golove črte odbil Matija Širok. Malo predtem je bila tekma zaradi odvrženih bakel gostujočih navijačev na zelenico za nekaj trenutkov prekinjena.

Obrenović dosodil 11-m, a si je premislil

V 37. minuti je nato glavni sodnik Rade Obrenović razjezil domačo klop, saj je po prekršku Bajrića nad domžalskim napadalcem Alenom Ožboltom že pokazal na belo točko, a je nato po posvetovanju s sodnikom za golom spremenil svojo odločitev. Do odmora si ekipi nista priigrali več resnejših priložnosti.

Olimpija jalovo napadala

V nadaljevanju so gostje igrali še podjetneje, vendar se je vse ustavilo pri zadnji podaji ali predložku. Še največ obetavnih priložnosti je tako zapravil Kingsley Boateng, ki je z netočnimi podajami oziroma predložki svoje soigralce spravljal v obup. V 74. minuti je Olimpija zapretila prek rezervista Leona Benka, ki je sprožil proti domačim vratom, a je vratar Dejan Milić njegov strel ubranil. V 87. minuti so Ljubljančani gostiteljem zapretili še zadnjič, rezervist Julius Wobay je z desne strani v kazenski prostor poslal predložek, ob drugi vratnici se je znašel Rok Kronaveter in izsilil pomembno obrambo Milića. Ta je za nekaj časa obležal na tleh po trku z Elekejem. Po petih minutah sodnikovega dodatka se je Obrenovićeva piščalka oglasila še zadnjič.

Pušnik: Čaka nas še veliko dela

"Za mano so trije treningi. To ni noben izgovor. Danes smo v prvem polčasu igrali slabo, žoga ni 'tekla'. Za drugi polčas fantom čestitam, borili so se, a bilo je premalo predložkov in premalo zaključnih strelov. Domžale so s tiste svoje priložnosti zadele, čestitam jim za zmago. Nas pa čaka še veliko dela," je po tekmi dejal novi trener Olimpije Marijan Pušnik.

Celjani s tremi točkami iz Krškega

Celje je v gosteh premagalo Krško (2:3). Celjani so povedli v 26. minuti, ko je Lovro Cvek žogo med nogama Marka Zalokarja spravil v mrežo. Zanj je bil to prvi gol v celjskem dresu, za Celjane pa prvi gol na gostovanjih v Krškem. Tudi po tem golu so bili gostje nevarnejši, že v 35. minuti se je mreža gostiteljev zatresla še drugič. Goran Cvijanović je na desni strani izvajal kot, v skoku je bil najvišji Luka Belić, Zalokar je žogo sicer odbil, vendar je šla čez golovo črto, tako da se je 20-letni napadalec - tako kot pred njim Cvek - veselil svojega prvega gola v celjskem dresu. Po zaostanku dveh golov so Krčani drugi polčas začeli veliko odločneje, kar se jim je v 57. minuti obrestovalo, ko je Filip Dangubić uspešno izvedel enajstmetrovko, za katero je bil zaslužen hitronogi Mensah.

Toda že dve minuti pozneje so Krčani naredili novo napako v obrambi, ko so bili v svojem kazenskem prostoru premalo odločni ob akciji Amara Rahmanovića, ki je s strelom po tleh premagal nemočnega Zalokarja. Končni izid je z novo uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil Dangubić.

Prva liga TS, 24. krog, nedeljski tekmi:

KRŠKO - CELJE 2:3 (0:2)

500; Dangubić 57./11-m, 67./11-m; Cvek 26., Belić 36., Rahmanović 59.

Krško: Zalokar, Gorenc ( 87./Drnovšek), Pušaver, Vuklišević, Šturm, Kramarić, Dušak ( 85./Kosić), Urbanč ( 29./Mujan), Gatarić, Arafat, Mensah, Dangubić .

Celje: Kotnik, Barišić, Džinić, Travner , Vidmajer, Pišek, Cvek ( 46./Klemenčič ), Belić ( 89./Hadžić), Rahmanović , Cvijanović ( 74./Podlogar ), Volaš .

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

DOMŽALE - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

2.500; Repas 10.

Domžale: Milić, Repas, Širok, Halilović, Blažič, Balkovec, Ožbolt ( 82./Žužek), Majer ( 67./Firer), Žinko, Husmani, Batrović ( 58./Volarič ).

Olimpija: Vidmar, Klinar, Cretu ( 59./Benko), Kronaveter, Eleke, Kirm ( 71./Kirm), Boateng ( 86./Tijanić), Ilić, Mitrović, Bajrić, Štiglec.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Sobotne tekme:

RUDAR - GORICA 1:3 (0:2)

400; Glavina 81./11-m; Filipović 8., Kapić 45., Burgić 75./11-m

KOPER - KALCER RADOMLJE 4:1 (2:1)

500; Pranjić 7., Pekuson 30., 63., Pučko 76.; Balić 24.

MARIBOR - ALUMINIJ 4:1 (1:0)

4.500; Zahović 41./11-m, Novaković 64., Vršič 67., Tavares 86.; Bizjak 78.

Lestvica: MARIBOR 24 17 4 3 51:18 55 OLIMPIJA 24 14 4 6 36:21 46 DOMŽALE 24 13 4 7 47:24 43 CELJE 24 10 4 10 30:28 34 GORICA 24 9 7 8 31:30 34 LUKA KOPER 24 9 7 8 26:28 34 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 24 4 11 9 24:37 23 ALUMINIJ 24 5 7 12 20:38 22 KALCER RADOMLJE 24 1 6 17 17:57 9

M. L.