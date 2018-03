Križnarjeva v Rašnovu tik pod stopničkami

Slavje Althausove

3. marec 2018 ob 13:52,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 14:51

Rašnov - MMC RTV SLO

Na enajsti tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Rašnovu v Romuniji je Nika Križnar drugič v karieri osvojila četrto mesto. Slavila je Nemka Katharina Althaus, druga je bila Norvežanka Maren Lundby, tretja pa še ena Nemka Carina Vogt. Prireditelji tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v Rašnovu so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali finalno serijo. Za končni vrstni red je obveljala prva serija. Organizatorji so po dolgem čakanju zaradi neugodnega vetra prestavljali začetek finalne serije, nato pa so jo po dveh skakalkah dokončno odpovedali in obveljali so izidi prve serije. Križnarjeva je tako po Zau še drugič v karieri končala tik pod zmagovalnim odrom, njen uspeh pa so zelo lepo zaokrožile Ema Klinec (8.), Urša Bogataj (10.), Jerneja Brecl (23.) in Maja Vtič (24.) z novimi točkami svetovnega pokala. Katra Komar je bila v prvi seriji prekratka za finalno serijo, tekmo je končala na 31. mestu.

Baloh: "Smo na dobri poti"

Že jutri bo na sporedu nova priložnost za slovenske skakalke, najprej v kvalifikacijah, ki bodo na sporedu ob 8. uri po slovenskem času. "Jutri bom skušala popraviti predvsem drugi del skoka, da bom v zraku še nadaljevala figuro in nato doskočila v telemark. Tu izgubim kar nekaj točk, če mi to uspe popraviti, upam, da pride tudi lep in dober izid," je dejala Križnarjeva, ki je danes dobila visok odbitek, enega najvišjih med vsemi skakalkami zaradi ugodnega vetra.

Po končani tekmi je oceno podal tudi glavni trener Sten Baloh: "V Rašnovu smo začeli kar dobro. Že včeraj je kazalo na to, da smo lahko konkurenčni. Predvsem Nika in Ema. Vesel sem današnjega skoka Urše, ki je znova med deseterico. Osebno sem si zadal cilj, da ta tri dekleta ostanejo med najboljšo deseterico svetovnega pokala, in zdaj smo na dobri poti. Nika ima letos - kar se tiče pogojev - kar srečo. Danes je bilo morda odbitka kar malo preveč, a tudi sama je naredila napako čisto v zadnji četrtini leta, ko bi morala še malo držati in skočiti štiri metre dlje." Do konca sezone so še štiri tekme.

Končni vrstni red: daljava točke 1. K. ALTHAUS NEM 93,5 118,6 2. M. LUNDBY NOR 92,0 118,3 3. C. VOGT NEM 89,5 111,2 4. N. KRIŽNAR SLO 93,0 105,0 5. J. SEYFARTH NEM 86,0 102,3 6. I. AVAKUMOVA RUS 83,5 102,0 7. S. TAKANAŠI JAP 87,0 101,9 8. E. KLINEC SLO 87,0 101,5 9. J. ITO JAP 84,5 100,3 10. U. BOGATAJ SLO 84,0 99,5 ... 23. J. BRECL SLO 78,0 87,7 24. M. VTIČ SLO 78,5 86,3 Po zgolj eni seriji zaradi premočnega vetra. SKUPNI VRSTNI RED Po 13. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 1020 2. K. ALTHAUS NEM 740 3. S. TAKANAŠI JAP 616 4. J. ITO JAP 504 5. I. AVAKUMOVA RUS 457 6. C. VOGT NEM 398 7. C. HÖLZL AVT 350 8. N. KRIŽNAR SLO 284 9. U. BOGATAJ SLO 283 10. E. KLINEC SLO 271 ... 19. Š. ROGELJ SLO 143 34. M. VTIČ SLO 27 42. J. BRECL SLO 4

D. S.