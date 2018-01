Križnarjeva v snežnem metežu do uspeha kariere

Prihodnji konec tedna tekmi na Ljubnem

21. januar 2018 ob 08:01,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 11:05

Zao - MMC RTV SLO

Smučarske skakalke so tridnevni program na Japonskem sklenile s posamično tekmo. Nika Križnar je s četrtim mestom dosegla uspeh kariere.

Tudi tokrat je prepričljivo slavila Maren Lundby, ki je imela na koncu 30 točk prednosti pred prvo zasledovalko Juki Ito. Norvežanka je bila najdaljša v obeh serijah, v drugi je s 101 metrom dosegla daljavo dneva.

Križnarjeva je v snežnem metežu, ki je krojil predvsem dogajanje v prvi seriji, s sedmega na četrto mesto napredovala z drugo daljavo finalne serije. Ema Klinec je bila osma in Urša Bogataj 14. Točke je osvojila tudi Špela Rogelj s 27. mestom.

Križnarjevi je do drugega mesta zmanjkalo le 0,8 točke. "Ne, ničesar ne obžalujem, kar lepi skoki, sploh drugi skok je bil lep tudi pri doskoku. Zdaj mi uspeva veliko lepši doskok. Res se že zelo veselim Ljubnega, saj gre vse lepo navzgor. Moram reči, da sem kar presenečena ob tem, saj sem naredila vse, prav vse skoke na tej skakalnici zelo lepe."

Z nastopi svojih varovank je bil zadovoljen tudi glavni trener Sten Baloh: "Tudi jaz sem vesel rezultata Nike, Eme ter tudi Urše in Špele, ki je osvojila točke. Maja je bila malo zunaj trideseterice, a tam se vrti. Razmere so bile res težke, sneg, veter, težave s spletom, tako da je bila tudi zaradi tega tekma večkrat prekinjena, ne samo zaradi vremena. Imeli smo malo sreče pri Nikinem skoku z vetrom, škoda, da je nismo imeli še malo več, ampak bomo pa to prihranili za Ljubno. Res lepa uvrstitev in domov gremo lahko kar dobre volje."

Slovenke so navdušile tudi v soboto na ekipni tekmi, ko so zasedle drugo mesto za Japonkami.

Prihodnji konec tedna bo skakalke gostilo Ljubno. Prireditelji naslednjih tekem v Hinzenbachu pa so sporočili, da jih 3. in 4. februarja zaradi pomanjkanja snega ne bo.

Končni vrstni red: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 97,0/101,0 245,9 2. J. ITO JAP 90,5/91,5 215,7 3. S. TAKANAŠI JAP 89,0/91,0 215,4 4. N. KRIŽNAR SLO 85,0/97,5 214,6 5. I. AVAKUMOVA RUS 90,5/88,0 208,7 6. J. SETO JAP 86,0/87,5 203,7 7. J. SEYFARTH NEM 85,0/88,5 189,4 8. E. KLINEC SLO 83,0/85,5 186,1 ... 14. U. BOGATAJ SLO 84,0/85,5 176,7 27. Š. ROGELJ SLO 79,5/83,0 158,7 Izven finala: 31. M. VTIČ SLO 78,5 77,8

Po prvi seriji: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 97,0 125,4 2. J. ITO JAP 90,5 118,4 3. I. AVAKUMOVA RUS 90,5 116,2 4. S. TAKANAŠI JAP 89,0 114,6 5. J. SETO JAP 86,0 109,1 6. N. KRIŽNAR SLO 85,0 108,7 7. E. KLINEC SLO 83,0 100,3 ... 15. U. BOGATAJ SLO 84,0 93,8 27. Š. ROGELJ SLO 79,5 82,6 31. M. VTIČ SLO 78,5 77,8

Po 10. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 760 točk 2. K. ALTHAUS NEM 500 3. S. TAKANAŠI JAP 470 4. J. ITO JAP 415 5. I. AVAKUMOVA RUS 348 6. C. HÖLZL AVT 264 7. C. VOGT NEM 248 8. U. BOGATAJ SLO 211 9. N. KRIŽNAR SLO 176 10. E. KLINEC SLO 170 ... 19. Š. ROGELJ SLO 111 36. M. VTIČ SLO 20

