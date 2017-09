Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andries Jonker je od februarja sedel na klopi Wolfsburga. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krizo Wolfsburga bo reševal Schmid - Jonker odhaja po slabem štartu

V torek volkovi gostijo Werder

18. september 2017 ob 19:41

Wolfsburg - MMC RTV SLO

V Bundesligi se je zgodila prva menjava trenerja. Andries Jonker je izgubil službo v Wolfsburgu, zamenjal pa ga bo nekdanji trener Mainza Martin Schmid.

Volkovi, ki so v okrepitve vložili več kot 50 milijonov evrov, so z vsega štirimi točkami šele na 14. mestu. Že v pretekli sezoni so se rešili šele v dodatnih kvalifikacijah proti Eintrachtu iz Braunschweiga.

"Ta teden nas čakata dve zelo težki tekmi. Nismo smeli več izgubljati časa. Nisem želel imeti začasnega trenerja, nikoli nisem bil privrženec "gasilcev" požara. Takoj smo izbrali novega glavnega trenerja, ki ga čaka težka naloga," je pojasnil športni direktor Olaf Rebbe.

"Nisem imel veliko časa za razmislek. Od prvega stika z vodstvom kluba do podpisa pogodbe je minilo le nekaj ur. Ko sem bil še trener Mainza, sem že dobil ponudbo Wolfsburga. Takrat sem še želel dokončati delo v Mainzu, zdaj pa sem prost in takoj sem se odločil, da sprejmem ponudbo," je poudaril 50-letni Schmid.

"Razlog za menjavo trenerja ni bila le slika naše ekipe na tekmi proti Stuttgartu (0:1), ampak stagnacija ekipe, ki smo jo oblikovali poleti," je povedal direktor Wolfgang Hotze.

V torek na Volkswagen Areni gostuje Werder iz Bremna, v petek pa Wolfsburg odhaja na Allianz Areno.