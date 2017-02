Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec je v statistiko vpisal 12 točk in osem podaj. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Nadarjeni slovenski reprezentant, ki se kali pri Mega Leksu, je prispeval tri točke. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka klonila pred neposrednim tekmecem v boju za obstanek

Olimpija v nedeljo gosti MZT

4. februar 2017 ob 19:24,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 20:49

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Mega Leks je v 21. krogu Lige ABA slavil zmago v Novem mestu. Krko so košarkarji iz Sremske Mitrovice premagali z 82:73.

Do konca regionalnega tekmovanja imajo Novomeščani še pet tekem. Varovanci Dejana Mihevca se borijo za obstanek v jadranski druščini, Mega Leks pa je njihov neposredni tekmec. Zdaj se je vrsta Dejana Milojevića po izkupičku s Krko izenačila pri sedmih zmagah in 14 porazih.

Gostitelji so vodili le na začetku, ko je bilo 2:0. Nato so sedem zaporednih točk dosegli Beograjčani, pet Radosav Spasojević. Marko Luković je domače s trojko priključil, toda gosti so med četrto in šesto minuto z delnim izidom 8:0 spet pobegnili na 17:7. Deset točk je ekipi ločilo tudi po prvih desetih minutah. Nekaj več so Novomeščani zaostajali sredi druge četrtine, domači ekipi ni pomagala niti minuta odmora, saj je Mega Leks v 16. minuti vodil z 41:25, v 18. pa 46:29. Zaostanek so gostitelji do polčasa nekoliko zmanjšali, štirje zadeti prosti meti Ronalda Curryja in koš Matica Rebca so bili potrebni za rezultat 35:46.

Srbska ekipa je imela v tretji četrtini vse pod nadzorom, Krka je v 27. minuti zaostajala že za 20 točk, v preostanku četrtine pa so Novomeščani strnili vrste in prepolovili zaostanek za zadnjih deset minut. Korak bližje pa jim ni uspel. Mega Leks je na uvodu zadnje četrtine z delnim izidom 10:0 hitro spet prevzel vajeti v svoje roke. Domači se niso predali, do konca so odigrali po najboljših močeh in na koncu dobili četrtino z 18:17, tekmo pa izgubili s 73:82.

Najboljši Krkin strelec je bil Marko Luković, ki je dal 17 točk, Spasojević jih je pri gostih dal 14. Krko v naslednjem krogu čaka nov zelo pomemben obračun, saj bo gostovala v Skopju pri MZT-ju, ki je še en tekmec v boju za obstanek. MZT v 21. krogu gostuje v Ljubljani pri Olimpiji. Dvoboj bo v nedeljo ob 21.00.

21. krog:

KRKA - MEGA LEKS

73:82 (16:26, 19:20, 20:19, 18:17)

Luković 17, Rebec in Elliott po 12, Curry 11, Jukić 7, Bunić 6, Tojc in Dimec po 4; Spasojević 14, Mushidi in Kaba po 13... Čančar 3.

MORNAR - CEDEVITA

74:79 (15:22, 18:23, 19:17, 22:17)

Danes ob 21.00:

KARPOŠ SOKOLI - FMP ŽELEZNIK



Nedelja ob 12.00:

IGOKEA - ZADAR

Ob 18.00:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

UNION OLIMPIJA - MZT SKOPJE

Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - BUDUĆNOST

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 20 20 0 +374 40 CEDEVITA 21 15 6 +181 36 PARTIZAN 20 15 5 +124 35 BUDUĆNOST 20 14 6 +105 34 CIBONA 20 11 9 +20 31 UNION OLIMPIJA 20 9 11 -24 29 IGOKEA 20 9 11 -67 29 MORNAR 21 7 14 -5 28 FMP ŽELEZNIK 20 8 12 -64 28 MEGA LEKS 21 7 14 -50 28 KARPOŠ SOKOLI 20 8 12 -70 28 KRKA 21 7 14 -172 28 MZT SKOPJE 20 6 14 -125 26 ZADAR 20 6 14 -227 26

T. J.