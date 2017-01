Krka lažje diha, Olimpija izpustila priložnost, da se približa peti Ciboni

Zmagi nad Cibono in Partizanom nepotrjeni

30. januar 2017 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so vknjižili dve izjemno pomembni zmagi v Ligi ABA, kjer se šest krogov predkoncem obeta hud boj za obstanek, Olimpija pa se je s porazom oddaljila od petega mesta.

Novomeščani so s 77:83 slavili v Zadru, ki je zdaj padel na zadnje mesto. Krka ima po 20. krogih sedem zmag in 13 porazov in je deseta. Enak izkupiček ima tudi Mornar, trije klubi imajo zmago manj, dva pa eno več. "Ne le, da je vsaka zmaga zelo pomembna, ampak je lahko tudi ključna. Vsaj na papirju smo se zdaj sestavili. Še vedno fante pestijo poškodbe, ampak se pripravijo oziroma jih zdravniška služba pripravi za tekme. Fantje se zavedajo, v kakšni situaciji smo in res dajejo vse od sebe. To se je videlo na zadnji tekmi, ko smo pokazali karakter. Ko smo izgubljali že za 20, smo vseeno verjeli in igrali do konca. Nismo se predali in nam je uspelo. Ob tem vsi vemo, kako težko je igrati v Zadru," je po zmagi povedal Dejan Mihevc.

Niz desetih zaporednih porazov je Krka prekinila z zmagama nad Cedevito in Zadrom, po katerih se zdaj lažje diha: "Samozavest iz tekme v tekmo raste, saj smo na zadnjih šestih tekmah, če štejemo vsa tekmovanja, petkrat zmagali. Edini poraz smo doživeli proti Zvezdi in tako samozavest raste. Ne razmišljamo, kaj prinašajo tekme in kaj lahko izgubimo, ampak smo osredotočeni na vsak dan posebej in na vsak trening posebej. Želimo le odigrati po najboljših močeh. Je pa lažje govoriti, kot storiti. Razlog za slab začetek v Zadru je morda tudi v psihološkem vidiku, saj smo se zavedali, kako pomembna je tekma. Nismo se držali dogovorjenega, kako odigrati proti njihovi tranziciji in skoku v napadu. Ko smo popravili te stvari, pa je šlo. Igralci so razumeli, da ne smemo biti nestrpni, ampak le s pametno igro lahko zmagujemo."

Do zmag le z ekipno igro

V Novem mestu so imeli letos ogromno težav s poškodbami. Odsotnost Marka Lukovića se je močno poznala, rotacijo zdaj povečuje Darko Jukić, za dobro okrepitev pa se je izkazal Duško Bunić: "Še enkrat se vidi, da, ko smo popolni in ko igramo kot ekipa, lahko premagamo skoraj vsakega. Nimamo te individualne kakovosti, da bomo zaradi nje postali prvaki ali zmagovali tekme. Tega ne moremo. Vsi, od prvega do zadnjega, so pomembni. Ko se vsi tega zavedajo in ko tako igrajo, lahko zmagujemo. Takrat lahko marsikoga premagamo, če pa ne, pa praktično lahko z vsakim izgubimo."

Obeta se še oster boj za obstanek v regionalni druščini. Pred koncem lige je še šest tekem, Krko pa čakajo tudi trije dvoboji z neposrednimi tekmeci v tej nevarni coni, Mega Leksom, MZT-jem in Mornajrem: "V nadaljevanju prihajajo tekme z neposrednimi konkurenti, v zadnjem času pa smo igrali z višje rangiranimi ekipami. Ko smo imeli največ in najbolj pomembne tekme v decembru, pa smo padli v tisto negativno serijo, ko smo imeli največ težav s poškodbami. Verjeli smo, da dobro delamo in da bo prišel dan, ko se bo umirilo. Še vedno pa je pred nami veliko dela. Še zdaleč ni konec in pred nami je še nekaj izjemno pomembnih tekem."

Zmaji ne izkoriščajo priložnosti

Medtem je Union Olimpija razočarala na dvoboju s Karpoš Sokoli. Doma so Ljubljančani izgubili z 92:97. Vso tekmo so zelo slabo igrali v obrambi in makedonskim košarkarjem dopustili številne odprte mete, tudi pod obročem pa so bili premalo agresivni. Vseeno so dve minuti pred koncem povedli z 92:88. Ko bi morali le dokončati delo, pa so ekspresno lahkomiselno zapravili prednost. Kolikokrat so zmaji letos že izgubili v končnicah, v Ligi ABA so na primer kar pet dvobojev izgubili zgolj za točko.

"Veliko nimam za povedati. Preprosto nismo bili pravi. Bili smo daleč od tega, kar smo pokazali na zadnjih dveh tekmah v Ligi ABA. Povsem zasluženo smo izgubili. Če dobiš doma 97 točk, ti drugega ne preostane. Imeli smo prednost, ki smo jo po neumnosti zapravili. Na taki tekmi, ko nisi pri stvari in že ob polčasu dobiš 50 točk, potem pa se na nekoliko silo vrneš v igro, moraš zgrabiti priložnost. Nekajkrat se nam je v tej sezoni tako poklopilo, tokrat pa ne," je povedal Gašper Okorn.

Olimpija ima sicer prednost pred klubi, ki so v nevarni coni, a se je s porazom znova oddaljila od petega mesta, ki bi bil ob ugodnem razpletu celo dosegljiv za Ljubljančane: "Razočarani smo, a ni konec sveta. Je pa velika škoda, da ne znamo izkoristiti situacije, da bi se približali ekipam, ki so pred nami. Morda bi lahko celo kandidirali za peto mesto in se približali Ciboni. Zelo podobna zgodba je bila proti Igokei, ko je bilo treba žebelj samo še zabiti do konca. S tem porazom tudi zmagi proti Ciboni in Partizanu ostajata nepotrjeni. Toda tako pač je v športu. Odigrali smo izredno slabo v obrambi in to se je vleklo skozi celotno tekmo. Bili smo premalo agresivni in pustili smo jim preveč prostora v igri."

"Ko je treba unovčiti stvari, je preprosto ne znamo. Brez potrebe, po domače sami sebe po dreku "valamo"," je zaključil Okorn, ki je vsaj za nekaj časa ostal brez motorja ekipe Brandona Jeffersona. Ameriški organizator igre si je poškodoval gleženj. Toda ljubljanski trener kljub temu, da ima razpoloženih le pet oziroma šest igralcev, dva pa sta že dalj časa z nekaj prebliski na nižji ravni povsem razglašena, v rotaciji ne vidi problema. Ob tem pravi, da njegovi varovanci fizično niso slabo pripravljeni, da jim je na zadnjih tekmah šlo tudi v napadu, proti Ciboni in Partizanu pa so v obrambi odigrali tako, kot je treba. Prepričan je, da, če bi proti Sokolom prikazali le povprečno defenzivno predstavo, bi bilo dovolj za zanesljiv uspeh.

Evropski pokal, 4. krog, 2. dela, skupina E:

FUENLABRADA – LOKOMOTIV 87:91

Rochestie 17, Vougioukas, Collins in Janning po 15; Paunić 20 … Rupnik 9 (0/2 za dve, 3/5 za tri) in 3 podaje v 22 minutah.

Lestvica: 1. Lokomotiv (4-0) … 4. Fuenlabrada (1-3).

Skupina H:

VALENCIA – UNICAJA 86:62

San Emeterio 29, Diot 14; Diaz 11 … Omić 6 (3/4 za dve) in 3 skoki v 15 minutah.

Lestvica: 1. Valencia (4-0), 2. Unicaja (2-2).

Liga prvakov, 14. krog, skupina A:

BAKKEN – BANVIT 68:92

Williamson 21; Theodore 16, Orelik 13, Vidmar 12 (4/7 za dve) in 7 skokov v 18 minutah ... Murić 5 (2/2 za dve, 0/1 za tri) in 5 skokov v 18 minutah.

Skupina D:

MEGA LEKS – CANARIAS 73:98

Zagorac 16 … Čančar 4 (2/2 za dve, 0/1 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 13 minutah; Grigonis in White po 15.

Lestvica: 1. Canarias (11-3) … 7. Mega Leks (4-10).

Liga ABA, 23. krog:

MZT SKOPJE – MEGA LEKS 75:74

Scott 17, Kloof 15; Spasojević 14 ... Čančar 10 (2/8 za dve, 2/5 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 25 minutah.

Liga VTB, 17. krog:

KALEV – PARMA 85:79

Veideman 26, Harper 21 … Uhov 20 … Zagorac 6 (1/7 za dve, 1/2 za tri), 9 skokov in 2 podaji.

Lestvica: 1. CSKA (12-1), 2. Lokomotiv (11-2), 3. Himki (10-3) … 13. Parma (0-14)

Italija, 17. krog:

AVELLINO – EMPORIO ARMANI - ponedeljek

BRINDISI – PISTOIA 86:85

Moore 24, Scott 17 ... Mesiček (071 za tri) in 1 skok v 5 minutah; Petteway 20.

Lestvica: 1. Emporio Armani (14-2), 2. Venezia (12-59, 3. Avellino (11-5) ... 12. Brindisi (8-9).

Španija, 19. krog:

REAL BETIS – CANARIAS 76:82

Stojanovski 18, Nachbar 15 (3/6 za dve, 1/3 za tri), 6 skokov in 1 podaja v 24 minutah; Doornekamp 17, San Miguel 15.

JOVENTUT – ANDORRA 74:59

Vidal 13, Stutz 10 ... L. Lapornik 4 (0/1 za tri) v 9 minutah; Šermadini 12.

BASKONIA – BARCELONA 84:92

Larkin in Voigtmann po 16 ... Blažič (0/1 za tri) v 12 minutah; Tomić 21, Rice 17.

UNICAJA – FUENLABRADA 89:73

Nedović 19, Smith 14 ... Omić 4 (2/6 za dve9, 7 skokov in 2 podaji v 18 minutah; Cruz 13 ... Rupnik 4 (2/2 za dve, 0/3 za tri), 1 skok in 4 podaje v 18 minutah.

BILBAO – ZARAGOZA 81:77

Mumbru 18, Bamforth in Buva po 13 ... M. Lapornik 5 (1/2 za dve, 1/2 za tri), 4 skoki in 2 podaji v 14 minutah; Jelovac 18.

Lestvica: 1. Real Madrid (14-3), 2. Canarias (14-4), 3. Barcelona (13-4), 4. Valencia (13-5), 5. Unicaja (12-6), 6. Baskonia (12-6) ... 9. Fuenlabrada (8-10), 10. Bilbao (7-10), 11. Real Betis (7-11) ... 15. Joventut (5-13).

Turčija, 16. krog:

BANVIT – KARŠIYAKA 104:109

Orelik 29 ... Vidmar 13 (4/4 za dve), 4 skoki in 3 podaje v 28 minutah ... Murić 3 (1/2 za dve) in 1 skok v 11 minutah; Brown 29, Summers 17.

GAZIANTEP – YEŠILGIRESUN 78:71

Jefferson 20, Denmon 16 ... Balažić 13 (2/3 za dve, 3/5 za tri), 1 skok in 4 podaje v 28 minutah; Gill 22.

ANADOLU EFES – ISTANBUL BB - ponedeljek

Lestvica: 1. Fenerbahče 814-2), 2. anadolu Efes (13-2), 3. Bešiktaš (12-4), Darüšafaka (11-4), 5. Banvit (11-5) ... 8. Gaziantep (7-9) ... 11. Istanbul BB (6-9).

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik