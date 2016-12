Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Sandi Čebular je dosegel 15 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka leto zaključila s skalpom prvakov

Novomeščani zadnjo četrtino dobili s +13

30. december 2016 ob 20:53

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v zaostali tekmi državnega prvenstva premagali Helios z 78:67 in se zavihteli pod sam vrh. Pred njimi je z zmago prednosti le še Zlatorog.

Novomeščani so v izenačenem srečanju branilcem naslova pobegnili v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 26:13.

Prvi strelec pri Krki je bil Sandi Čebular s 15 točkami. Eno manj je dosegel Matic Rebec. Pri Domžalčanih je bil s 15 točkami in 10 točkami najučinkovitejši Simo Atanacković.

Tekmovanje se bo za Krko nadaljevalo 6. januarja z gostovanjem v Podčetrtku, za Domžalčane pa dan kasneje, ko je v Laškem na sporedu naslednji derbi Lige Nova KBM.

Preloženi tekmi:

KRKA - HELIOS SUNS

78:67 (15:15, 18:23, 19:16, 26:13)

Čebular 15, Rebec 14 in 7 podaj, Eliott 13 in 8 skokov; Atanacković 15 in 10 skokov, Kyzlink 13.



LTH CASTINGS - TAJFUN

62:73 (13:17, 16:18, 14:19, 19:19)

Robbins 18, Čučović 14 točk in 14 skokov; Grant 18, Spicer 17 točk in 9 skokov.

Lestvica: ZLATOROG 12 10 2 22 KRKA 12 9 3 21 HOPSI POLZELA 12 8 4 20 ROGAŠKA 12 8 4 20 UNION OLIMPIJA 12 8 4 20 SIXT PRIMORSKA 12 8 4 20 HELIOS SUNS 11 7 4 18 ŠENČUR GGD 12 4 8 16 TAJFUN 11 5 6 16 PORTOROŽ 12 1 11 13 TERME OLIMIA PODČETRTEK 11 1 10 12 LTH CASTINGS 11 1 10 12

R. K.