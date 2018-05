Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Krke so preložili odločitev o finalistu letošnjega DP-ja. Foto: www.alesfevzer.com Devin Oliver je v ključnih trenutkih v Rogaški Slatini igral zelo zanesljivo. Foto: www.alesfevzer.com

Krka preložila odločitev o finalistu, Rogaška ne

Petrol Olimpija v zadnji četrtini do zmage

12. maj 2018 ob 18:00,

Košarkarji Krke so dobili drugo polfinalno tekmo Lige Nova KBM proti Sixt Primorski (75:61) in izid v zmagah izenačili na 1:1. Odločitev o finalistu bo padla 14. maja.

Novomeščani so se po malce slabši prvi četrtini v drugem delu prvega polčasa vrnili in na odmor odšli s prednostjo dveh točk. Tretjo četrtino so dobili s 17:15, v zadnji pa jim je tekmeca vendarle uspelo streti s čvrsto obrambo in mirno roko v napadu.

Krka dobila boj pod obročem

Po visokem porazu na prvi tekmi so Novomeščani pred domačimi gledalci pokazali povsem drug obraz in zasluženo slavili s 75:61. V nasprotju s prvo tekmo so bili prepričljivo boljši pod obročema (44:29), zaustavili so zunanji met gostov, predvsem pa so pokazali več želje in ekipnega duha. Gostje so bili v prednosti le v prvi četrtini, nato pa je čvrsta obramba Krke naredila svoje in razlika v domačo korist se je začela višati. Krka je drugo četrtino dobila s 23:17, tretjo s 17:15, zadnjo pa z 21:11. Najvišjo prednost so varovanci Simona Petrova dosegli prav ob koncu tekme, a je bil zmagovalec tako rekoč odločen že pet minut pred koncem, ko je bilo 64:52. Petrov je imel šest razpoloženih košarkarjev. Paolo Marinelli je dosegel 15 točk (met iz igre 4:12), dvanajst jih je prispeval Žiga Dimec (šest skokov).

Po enajst sta jih dodala Marko Jošilo (osem skokov) in Sašo Zagorac (trojke 2:2), devet Dino Cinac, ključno vlogo pri organizaciji pa je odigral Domen Bratož (osem točk, sedem skokov, šest podaj). Na drugi strani sta po dvanajst točk dosegla Marijan Čakarun (osem skokov) in Danijel Vujasinović (trojke 2:2, šest podaj).

Strelski mrk usoden za Rogaško

Odločitve o potniku v finale pa na drugi tekmi ni uspelo preložiti košarkarjem Rogaške, ki so sicer proti Petrolu Olimpiji vso tekmo igrali zelo dobro, nato pa v zadnji četrtini popolnoma popustili. Ljubljančani so po trojkah Gregorja Hrovata, Devina Oliverja, koših Mitcha McCarrona in Mirze Begića ter neverjetni trojki Jusufa Sanona iz obrata z delnim izidom 13:0 povedli (57:66), vodstva pa do konca tekme niso izpustili več iz rok. Gostiteljem se jim je uspelo približati na šest točk zaostanka, a to je bilo tudi vse.

Pri Rogaški so največ točk dosegli Rashun Jarrel Davis (17), Mitja Nikolić in Marko Pajić (oba po 15), pri Petrolu Olimpiji pa je izstopal Oliver z 20 točkami, 15 jih je dodal Hrovat, 11 pa McCarron.

Liga Nova KBM (M), polfinale, drugi tekmi

KRKA - SIXT PRIMORSKA 1:1

75:61 (23:25, 23:17, 17:15, 21:11)

Marinelli 15, Dimec 12, Jošilo in Zagorac po 11; Čakarun in Vujasinović po 12.

Tretja tekma bo 14. maja.

Rogaška - PETROL OLIMPIJA 0:2

67:73 (25:17, 15:19, 15:14, 12:23)

Davis 17, Nikolić in Pajić po 15; Oliver 20, Hrovat 15, McCarron 11.

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi. Finale na tri zmage se začenja 19. maja.



1. SKL (Ž), finale

Prva tekma:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

78:45 (26:12, 16:9, 19:16, 17:8)

Slonjšak 28, Chidom 17; Abramovič 16.

Druga tekma, torek:

TRIGLAV - CINKARNA CELJE



Tretja tekma, petek, 18. maja:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

Igrajo na tri zmage.

M. L.