Krka premagala Zlatorog in ga zbila z vrha lestvice

Sixt Primorska proti Unionu Olimpiji

8. marec 2017 ob 20:23,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 21:04

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so se z zmago nad Zlatorogom (85:78) zavihteli na vrh državnega prvenstva v košarki.

Medtem ko Novomeščane čaka težek boj v Ligi ABA, pa jim veliko bolje gre v državnem prvenstvu, kjer zasedajo sam vrh.

Ekipi sta bili izenačeni skozi celotno srečanje, izmenjevali sta se v vodstvu vse do četrte četrtine - v 33. minuti je Krka po trojki Dominiquea Tequana Elliota povedla za osem točk. Laščani so se slabi dve minuti pred koncem uspeli približati na dve točki zaostanka (80:78), a so varovanci Simona Petrova po nekaj dobrih obrambnih akcijah in učinkovitih napadih uspeli tehtnico prevesti v svojo korist.

Za zmago Krke je zaslužen Matic Rebec, ki je dosegel 18 točk, vnovič je dobro igro prikazal Žiga Dimec - 17 točk in 10 skokov.

Danes se merita še Sixt Primorska in Union Olimpija.

21. krog



KRKA - ZLATOROG LAŠKO

85:78 (16:17, 28:23, 19:20, 22:18)

Rebec 18, Dimec 17, Rojc in Jukić po 9, Elliot 8, Čebular in Ritlop po 7, Kastrati in Luković po 5; Barič 23, Tratnik 20, Špan 16, Rubinshteyn in Rizvić po 5, Miljković 4, Durnik 3, Krušič 2.

Ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - UNION OLIMPIJA

-:- (22:17, 11:24, -:-, -:-)



Petek ob 18.45:

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

Ob 20.00:

PORTOROŽ - TAJFUN



Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - ŠENČUR GGD

Ob 20.00:

LTH CASTINGS - TERME OLIMIA

KRKA 21 17 4 38 ZLATOROG 21 16 5 37 UNION OLIMPIJA 20 16 4 36 HOPSI POLZELA 20 14 6 34 HELIOS SUNS 20 12 8 32 ROGAŠKA 20 12 8 32 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 20 11 9 31 TAJFUN 20 8 11 28 ŠENČUR GGD 20 6 14 26 TERME OLIMIA PODČETRTEK 20 5 15 25 LTH CASTINGS 20 3 17 23 PORTOROŽ 20 1 19 21

D. S.