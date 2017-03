Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec in soigralci se poslavljajo od Lige ABA. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka se poslavlja od jadranske lige

Za Novomeščane igrajo tudi zmaji

12. marec 2017 ob 19:02,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 20:51

Zagreb, Zadar - MMC RTV SLO

Zadar je na domačem parketu z 81:78 v zadnjem krogu Lige ABA odpravili Union Olimpijo, s tem pa so zadnje mesto v regionalnem tekmovanju zasedli košarkarji Krke.

Lani sta izpadla dva kluba. Trepetali so tudi v Novem mestu, a se je Krka v zadnjem krogu le rešila. Od jadranske druščine sta se tedaj poslovila Sutjeska in Tajfun. Tedaj še slovenski prvak je zasedel zadnje mesto.

"Proti Ciboni nam igra samo zmaga, česar se igralci dobro zavedamo. Zagotovo bo zaradi tega nekaj več pritiska, a s tem se moramo znati kosati. Želimo narediti svoj delež v boju za izogib zadnjemu mestu, na dogajanje v Zadru pa tako ali tako ne moremo vplivati, zato morajo biti naše misli izključno na naši tekmi. Upam, da nam bodo gledalci v čim večjem številu stali ob strani," je pred tekmo povedal kapetan Krke Matej Rojc.

26., zadnji krog, danes ob 19.00:

KRKA - CIBONA

-:- (19:29, 25:17, 29:22, -:-)

ZADAR - UNION OLIMPIJA

81:78 (25:21, 13:14, 24:30, 19:13)

Barać in Ramljak po 18, Vladović 16, Marinković in Kovačevič po 11; Jefferson 20, Janković 17, Oliver 15, Hrovat 8, Barbarič 6, Mulalić in Pelko po 5, Milošević 2.

Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - MORNAR

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

MEGA LEKS - KARPOŠ SOKOLI

82:69 (15:20, 25:22, 22:18, 20:9)



IGOKEA - PARTIZAN

70:64 (28:17, 16:17, 9:16, 17:14)



CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

104:92 (20:24, 29:21, 31:29, 24:18)

Lestvica CRVENA ZVEZDA 25 24 1 +448 49 CEDEVITA 26 20 6 +215 46 PARTIZAN 26 19 7 +132 45 BUDUĆNOST 25 18 7 +184 43 IGOKEA 26 13 13 -66 38 MEGA LEKS 26 11 15 -7 37 CIBONA 25 11 14 -17 36 FMP ŽELEZNIK 26 10 16 -71 36 KARPOŠ SOKOLI 26 10 16 -145 36 UNION OLIMPIJA 25 10 15 -74 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 MZT SKOPJE 25 8 17 -136 33 ZADAR 25 8 17 -216 33 KRKA 25 7 18 -232 32

T. J.