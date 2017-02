Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krka se krčevito bori za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka v boju za obstanek gosti Mornar

Olimpija v ponedeljek prori Crveni zvezdi

25. februar 2017 ob 19:17

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke v neposrednem boju za obstanek v Ligi ABA v Novem mestu pravkar gostijo črnogorski Mornar. Tekma se je začela ob 19. uri.

Krka, Mornar in Zadar so po 23 krogih na zadnjih treh mestih s 7 zmagami in 16 porazi. V prvem medsebojnem srečanju je Mornar slavil za 13 točk.

Sobota ob 19.00:

KRKA - MORNAR

-:- (11:12, -:-, -:-, -:-)



Ob 21.00:

BUDUĆNOST - FMP ŽELEZNIK



Nedelja ob 21.00:

MEGA LEKS - PARTIZAN

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - UNION OLIMPIJA

Ob 21.00:

MZT SKOPJE - IGOKEA

Sreda ob 18.00:

ZADAR - CIBONA



CEDEVITA - KARPOŠ SOKOLI

81:77 (14:20, 22:19, 25:20, 20:18)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 23 22 1 +419 45 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 23 16 7 +144 39 PARTIZAN 23 17 6 +118 40 CIBONA 23 11 12 -4 34 FMP ŽELEZNIK 23 10 13 -42 33 IGOKEA 23 11 12 -70 34 UNION OLIMPIJA 23 10 13 -51 33 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MEGA LEKS 23 9 14 -25 32 MZT SKOPJE 23 8 15 -101 31 MORNAR 23 7 16 -31 30 KRKA 23 7 16 -209 30 ZADAR 23 7 16 -211 30

R. K.