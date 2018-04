Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Domen Bratož (levo) in Maj Kovačevič se veselita zmage Krke v Ligi ABA 2. Foto: ABA/Ivica Veselinov Tadej Ferme je bil s 14 točkami najboljši strelec Sixta Primorske. Foto: ABA/Ivica Veselinov Dodaj v

Krka v Čačku dvignila vstopnico za Ligo ABA

Novomeščani tretjo četrtino dobili z 21:9

4. april 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 20:53

Čačak - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Krke so v finalu zaključnega turnirja Lige ABA 2 premagali Sixt Primorsko (87:73) in si prislužili uvrstitev v Ligo ABA za prihodnjo sezono.

Novomeščani, ki so si finale priigrali z zmago nad domačim Borcem (86:82), so si odločilno prednost nabrali v tretji četrtini obračuna, ki so jo dobili s kar 21:9.

Z izjemo začetka so v finalu Dolenjci ves čas vodili. Kar nekajkrat v prvih četrtinah so se odlepili na lepo prednost, toda borbeni Primorci so jih vselej ujeli, nekajkrat prišli do točke zaostanka, več pa jim ni uspelo.

Odločilen udarec je Krka tekmecu zadala ob koncu tretje četrtine in na začetku četrte, ko je po trojki Dina Cinca povedla za 18 točk (72:54). Koprčani so z delnim izidom 8:0 prišli na deset točk zaostanka, a njihov nalet je s svojo četrto trojko zaustavil Paolo Marinelli. Pod deset točk zaostanka nato niso več prišli.

Domen Bratož je bil z 18 točkami najboljši strelec Krke, Marinelli in Marko Jošilo, sicer najkoristnejši igralec turnirja, sta jih dosegla 16, pri Primorcih je bil s 14 točkami najučinkovitejši Tadej Ferme.

V Ligi ABA lahko sodeluje največ pet ekip iz iste države, tako bodo v sezoni 2018/19 igrali Budućnost Voli, Cedevita, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Igokea, Mega Bemax, Mornar, Partizan NIS, Petrol Olimpija, Zadar in Krka.

Liga ABA 2, finale:

KRKA - SIXT PRIMORSKA

87:73 (31:29, 16:16, 21:9, 19:19)

Bratož 18, Jošilo in Marinelli po 16, Cinac in Dimec po 11, Osolnik 7, Đapa 4, Kovačevič in Šiška po 2; Ferme 14, King 11, Čakarun in Rebec po 10, Vujasinović 7, Hodžić, Mulalić in Zupan po 5, Joksimović in Morina po 3.

Polfinale:

BORAC - KRKA

82:86 (24:21, 23:18, 16:25, 19:22)

Pešaković 21, Todorović 17, Marinović 16, Balaban 10, Popović 7; Marinelli 20, Đapa 15, Jošilo in Cinac po 13, Bratož 10, Dimec 8, Kovačević 5, Šiška 2.

SIXT PRIMORSKA - VRŠAC

88:64 (16:22, 32:20, 18:12, 22:10)

Ferme 17, Rebec in Čakarun po 15, Mulalić 9, Hodžič in Vujasinović po 8, King 7, Zupan 6, Glas 3; Simeunović 14.

M. L.