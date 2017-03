Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marko Luković je k zmagi Krke v slabih 19 minutah igralnega časa prispeval 11 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka v Domžalah z zmago odprla ligo za prvaka

Union Olimpija - Hopsi Polzela

22. marec 2017 ob 21:11

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so v 1. krogu Lige Nova KBM za prvaka premagali Helios Suns s 76:59. Rogaška je v gosteh premagala Zlatorog (59:75).

Prvouvrščeno moštvo rednega dela iz Novega mesta je zanesljivo prišlo do uvodne zmage. Krka je imela z izjemo nekaj minut druge četrtine tekmo vseskozi pod nadzorom. Odprla jo je z delnim izidom 14:0, nato sicer zaostala za dve točki (19:21), a je do konca prvega dela znova prevzela pobudo in odšla na odmor s prednostjo šestih točk (33:39).

Odločilni korak k zmagi so gostje naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili z 20:11, dokončno pa so dve točki na prvenstveni lestvici potrdili v zadnjih desetih minutah. Krka je dobila vse štiri četrtine in uveljavila širši nabor igralcev. Med strelce se jih je vpisalo deset, od tega so imeli štirje dvomestno številko. 14 točk sta dosegla Dominique Elliott (8 skokov) ter Ronald Curry, pri gostiteljih pa Juraj Segarić.

Liga Nova KBM, liga za prvaka, 1. krog:

HELIOS SUNS - KRKA

59:76 (13:17, 20:22, 11:20, 15:17)

Segarić 14; Curry in Elliott po 14.

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA

59:75 (12:24, 20:16, 13:12, 14:23)

Špan 13; Drobnjak 19, Davis jr. 17.



Danes ob 20.15:

UNION OLIMPIJA - HOPSI POLZELA

Lestvica: KRKA 1 1 0 2 ROGAŠKA 1 1 0 2 ZLATOROG 1 0 1 1 HELIOS SUNS 1 0 1 1 UNION OLIMPIJA - - - - HOPSI POLZELA - - - -

Liga Nova KBM, liga za obstanek, 1. krog:

TAJFUN - TERME OLIMIA PODČETRTEK

93:59 (23:9, 26:19, 19:18, 25:13)

Jereb in Grant po 20; Strnad 16.

Danes ob 19.30:

LTH CASTINGS - SIXT PRIMORSKA



Ob 20.00:

ŠENČUR GGD - PORTOROŽ

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 10 9 1 19 TAJFUN 11 7 4 18 ŠENČUR GGD 10 6 4 16 TERME OLIMIA PODČETRTEK 11 5 6 16 LTH CASTINGS 10 3 7 13 PORTOROŽ 10 1 9 11

M. L.