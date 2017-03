Krka v Šenčurju potrdila najboljše izhodišče

Union Olimpija v sredo gosti Rogaško

14. marec 2017 ob 22:28

Šenčur - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so v 22., zadnjem krogu Lige Nova KBM s 86:62 premagali Šenčur GGD v gosteh in osvojili prvo mesto po rednem delu.

Varovanci trenerja Simona Petrova so vprašanje zmagovalca rešili v drugem polčasu, ko so uveljavili širši nabor igralcev in kakovost. Drugih dvajset minut so dobili s 56:25, prvi strelec Krke, pri kateri se je vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce, pa je bil Klemen Kužnik, ki je v 20 minutah na parketu dosegel 19 točk (trojke 5:9).

Zlatorog je s 64:56 dobil zgolj prestižni lokalni obračun proti Hopsom. Pri Zlatorogu je bil prvi strelec Matej Krušič s 15 točkami (8 skokov), po deset pa sta jih dosegla Igor Tratnik in Jan Špan.

Državni prvaki iz Domžal Helios Suns pa so si končnico za prvaka zagotovili šele z zmago nad odpisanim Portorožem (78:58). Tomaš Kyzlink je bil z 19 točkami najboljši pri domačih.

Za šestindvajseto državno lovoriko se bodo od 22. marca do konca aprila merili Krka, Union Olimpija, Zlatorog, Hopsi Polzela, Rogaška in Helios Suns. Skupino za prvaka bodo vsi začeli z ničle, po desetih krogih pa bodo najboljše štiri ekipe napredovale v polfinale, ki se bo igral na dve zmagi.

KOŠARKA



DP (M) - LIGA NOVA KBM

22. KROG



TAJFUN - LTH CASTINGS

74:61 (7:12, 30:9, 16:24, 21:16)

Grant 22, Jereb 16; Grum 16.

ZLATOROG LAŠKO - HOPSI POLZELA

64:56 (15:16, 16:17, 17:9, 16:14)

Krušič 15, Špan, Tratnik 10; Čup 15.

HELIOS SUNS - PORTOROŽ

78:58 (23:12, 18:20, 23:2, 14:24)

Kyzlink 19, Segarić 13; Katonar 17.

ŠENČUR GGD - KRKA

62:86 (20:18, 17:22, 20:30, 5:16)

Martinčič 13; Kužnik 19, Jukić 11.



Sreda ob 19.00:

TERME OLIMIA - SIXT PRIMORSKA

Ob 20.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA

Lestvica: KRKA 22 18 4 40 ZLATOROG 22 17 5 39 UNION OLIMPIJA 21 17 4 38 HOPSI POLZELA 22 15 7 37 HELIOS SUNS 22 13 9 35 ROGAŠKA 21 12 9 33 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 21 11 10 32 TAJFUN 22 10 12 32 ŠENČUR GGD 22 7 15 29 TERME OLIMIA PODČETRTEK 21 6 15 27 LTH CASTINGS 22 3 19 25 PORTOROŽ 22 1 21 23

A. V.