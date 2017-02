Krka v Skopju visoko izgubila, ogrožen obstanek v Ligi ABA

Union Olimpija je včeraj izgubila proti Železniku

12. februar 2017 ob 14:30

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so si z novim porazom precej zmanjšali možnosti za obstanek v Ligi ABA. V Skopju jih je visoko ugnala ekipa MZT (89:65).

Makedonska ekipa je s tretjo zaporedno zmago, pred Krko so premagali še Mega Leks in Union Olimpijo, pobegnila zadnjeuvrščenim ekipam za točko - med njimi so poleg Krke še Mornar, Zadar in Mega Leks. Iz lige izpade ena ekipa.

Mož tekme je bil Josh Scott, ki je dosegel dvojni dvojček - 24 točk, dodal pa je še 13 skokov.

Pri Krki sta edina dvomestno število točk dosegla Marko Luković (16 točk) in Matic Rebec (13 točk).

V derbiju začelja lige ABA so bolje začeli domačini, prvo četrtino so dobili s šestimi točkami razlike (27:21). Tik pred koncem polčasa je Krka povedla, ko je Luković naprej ujel žogo pod obročem tekmecev in nato zadel še za dve točki. V naslednjem napadu je ekipi MZT minimalno vodstvo pred drugim polčasom (41:40) zagotovil Djordje Drenovac.

Krka je v naslednjih desetih minutah po seriji izgubljenih žog in zgrešenih metov dosegla 13 točk, dobila pa jih je 22 in makedonska zasedba je v zadnjo četrtino vstopila z desetimi točkami prednosti. Ta je sredi četrtega dela igre narasla na 18 točk, tekmeci so zadnjih 10 minut dobili s 26:12 in slovenski predstavniki so bili brez možnosti, da bi si z morebitno zmago olajšali položaj na lestvici.

Krka bo naslednjo tekmo v Ligi ABA igrala 22. februarja, gostovala bo pri Igokei.

Liga ABA, 22. krog:

MZT SKOPJE - KRKA

89:65 (27:21, 14:19, 22:13, 26:12)

1.050; Scott 24, Thames 16, Drenovac 14, Kloof 13, Lalić 9, Van Oostrum 7, Simovski 6; Luković 16, Rebec 13, Čebular in Bunić po 8, Jukič 5, Dimec in Curry po 4, Kastrati 3, Rojc in Elliot po 2.

Ob 17.00:

CRVENA ZVEZDA - CIBONA

Ob 19.00:

CEDEVITA - PARTIZAN

Ob 21.00:

MEGA LEKS - IGOKEA

Odigrano včeraj:

FMP ŽELEZNIK - UNION OLIMPIJA

89:79 (20:21, 20:20, 14:15, 35:23)

500; Davidovac 28 (5/7 za tri), Apić 18, Bolden 14, Lazarević 11, Radanov 6, Austin 5, Žižić 4, Čović 3; Janković 19 (9/14 za dve) in 8 skokov, Oliver 14, Barbarič 12, Hrovat 11, Milošević 8, Jefferson in Bubnić po 6, Pelko 3.

BUDUĆNOST - KARPOŠ SOKOLI

95:61 (25:15, 23:18, 17:12, 20:16)

ZADAR - MORNAR

80:62 (24:16, 10:19, 23:16, 23:11)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 21 20 1 +369 41 BUDUĆNOST 22 16 6 +146 38 PARTIZAN 21 16 5 +129 37 CEDEVITA 21 15 6 +181 36 CIBONA 21 11 10 +13 32 UNION OLIMPIJA 22 9 13 -53 31 FMP ŽELEZNIK 22 9 13 -61 31 IGOKEA 21 10 11 -66 31 KARPOŠ SOKOLI 22 9 13 -97 31 MZT SKOPJE 22 8 14 -82 30 MORNAR 22 7 15 -23 29 KRKA 22 7 15 -196 29 ZADAR 22 7 15 -210 29 MEGA LEKS 21 7 14 -50 28

D. S.