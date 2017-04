Krka v Tivoliju boljša od Uniona Olimpije

Derbi košarkarskega prvenstva pripadel Novomeščanom

8. april 2017 ob 17:43,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige Nova KBM za prvaka so košarkarji Uniona Olimpije v Hali Tivoli izgubili s Krko (68:71).

Ekipi sta bili izenačeni skozi celotno srečanje. Novomeščani so na krilih Erjona Kastratija (17 točk) in Marka Lukovića (14 točk) premagali večne tekmece. Pri Olimpiji je Gregor Hrovat dosegel 20 točk, Brandon Jefferson jih je prispeval še 19.

Gostitelji so v zadnjih treh minutah 1. polčasa naredili delni izid 9:1 ( dvakrat je trojko zadel Jefferson), prišli so do najvišje prednosti na tekmi (39:34).

Drugi polčas je Devin Oliver odprl s trojko, lepo je polagal še Hrovat in Olimpija je z delnim izidom 5:0 prišla do dvomestne prednosti (44:34). A Novomeščani so odgovorili z delnim izidom 8:0, dvakrat je trojko zadel Marko Jukić, za dve je zadel še Kastrati, rezultat je bil spet izenačen (44:42).

Sledila je ponovna serija Olimpije 5:0 (49:42), s košem sta jo prekinila Žiga Dimec, ki je bil dvakrat uspešen pod košem, in Kastrati (49:48). Trojko je dodal še Marko Luković in prišlo je do devetega izenačenja na tekmi (51:51). Matic Rebec je s košem poskrbel za novo vodstvo Krke (51:53). Sledila je nepovezana igra na obeh straneh, strelski mrk pa sta prekinila Krkin Kastrati in Olimpijin Hrovat (53:55). Rebec je ob izteku 3. četrtine zadel neverjeten met od daleč (54:58), metal je s svoje polovice igriššča, pogledate si ga lahko v videu na desni.

V zadnji minuti brez koša

Krka je v zadnji četrtini predvsem po zaslugi razpoloženega Kastratija povedla za sedem točk (60:67). S trojko je Jefferson znižal na 63:67. Ta izid je bil dolgo časa nespremenjen, saj sta obe ekipi igrali nepovezano. Za obe ekipi sta najprej zadela najboljša igralca na tekmi, Kastrati in Hrovat (66:69). Pri Olimpiji je zabil še Nikola Janković, Luković pa je zadel težek met (68:71) in s tem dobro minuto pred koncem postavil končni rezultat. Olimpija je imela dovolj časa za izenačenje, a Ljubljančani z neizdelanimi meti niso uspeli izsiliti podaljška.

Liga Nova KBM, 5. krog

Liga za prvaka

UNION OLIMPIJA - KRKA

68:71 (19:17, 17:17, 15:24, 14:13)

Hrovat 20, Jefferson 19, Oliver 14, Janković 8, Bubnić 3, Pelko in Milošević po 2; Kastrati 17, Luković 14, Jukić in Rebec po 10, Dimec 8, Bunić 4, Curry 3, Čebular in Elliot po 2, Rojc 1.

Met za dve: 13:31; 21:42

Met za tri: 10:30; 7:27

Prosti meti: 12:16; 8:16

Ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS





Ob 20.00:

HOPSI POLZELA - ZLATOROG LAŠKO

Lestvica KRKA 5 4 1 9 ZLATOROG 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 3 1 7 UNION OLIMPIJA 5 2 3 7 HOPSI POLZELA 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 0 4 4

Liga za obstanek

PORTOROŽ - LTH CASTINGS

81:86 (21:18, 15:14, 27:26, 18:28)

Škerbec 22, Borse 19; Grubelič in Grum po 20.



Sobota ob 19.00:

TAJFUN - SIXT PRIMORSKA

Ob 20.00:

TERME OLIMIA PODČETRTEK - ŠENČUR GGD

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 15 13 2 28 ŠENČUR GGD 14 10 4 24 TAJFUN 14 9 5 23 TERME OLIMIA PODČETRTEK 14 7 7 21 LTH CASTINGS 15 4 11 19 PORTOROŽ 16 1 15 17

D. S.