Krka z izjemno končnico v Kopru do finala

Prva finalna tekma bo v soboto v Ljubljani

14. maj 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 20:30

Košarkarji Krke so z odlično igro v končnici dobili odločilno tekmo polfinala Lige Nova KBM v dvorani Bonifika v Kopru. Sixt Primorska je imela vse v svojih rokah, na koncu pa je ostala brez finala (72:74).

Koprčanom se ni uspelo uvrstiti v prvi finale državnega prvenstva. Novomeščani bodo lovili osmi naslov prvaka.

Ekipi sta bili v prvem polčasu zelo izenačeni, s trojko šest sekund pred odmorom je Tadej Ferme poskrbel za minimalno vodstvo gostiteljev (42:41).

34 točk Čakaruna premalo

Pomembnejšo razliko so gostitelji naredili v tretji četrtini, najprej z delnim izidom 5:0 za 52:47, kar je bila takrat najvišja prednost Sixta na tekmi, nato pa je še naprej blestel Marjan Čakarun, ki je bil nerešljiva uganka za Novomeščane, saj je imel po treh četrtinah kar 32 točk, na koncu pa 34 točk in indeks 35.

Pred zadnjimi desetimi minutami so Koprčani vodili s 63:53. Dolenjci so zadnjo četrtino dobro odprli, naredili delni izid 4:0, a so se Primorci še pravi čas zbrali.

Krka končala tekmo z delnim izidom 17:5

Pet minut pred koncem je Sixt Primorska povedla s 67:57, nato pa so se gostje razigrali. Marko Jošilo, Paolo Marinelli in Žiga Fifolt so zadeli trojke in z delnim izidom 0:11 je Krka prevzela vodstvo. Čakarun je zadel le en prosti met, 48 sekund pred koncem pa je Marinelli zadel za novo vodstvo Krke (68:70).

Bratož je bil nato natančen pri prostih metih in prednost Novomeščanov je narasla na 69:74. Nejc Zupan je iz težkega položaja zadel izza črte, Dino Cinac je zgrešil oba prosta meta in gostitelji so imeli še zadnjo priložnost. Brez minute odmora so štiri sekunde pred koncem skušali prek Matica Rebca (2/11 iz igre) priti do izenačenja, a je Bratož izsilil osebno napako v napadu.

Petrov: Verjamem, da še nismo rekli zadnje besede

"Težko je kaj pametnega reči po taki infarktni končnici. Čestitke mojim fantom, vesel in zadovoljen sem, da se niso predali tudi pri prednosti Primorske z desetimi točkami pet minut pred koncem. Borili so se kot levi in to se jim je na koncu še kako obrestovalo. Zdaj smo po štirih letih spet v finalu in verjamem, da še nismo rekli zadnje besede," je bil zadovoljen trener Krke Simon Petrov.

"Čestitam Krki za zmago in mojim fantom za prikazano borbo in željo. Zahvalil bi se publiki, ki nas je odlično spodbujala. Takšen je na žalost šport. Ob koncu tekme smo bili prekratki in želeli prehitro zgolj braniti priigrano prednost," je pojasnil trener Sixta Primorske Jurica Golemac, ki je podaljšal pogodbo do leta 2020, potem ko je osvojil Pokal Spar v Tivoliju sredi februarja.

Finale se začenja v soboto v Stožicah

Petrol Olimpija si je zagotovila finalno vstopnico z dvema zmagama nad Rogaško. Finale se bo začel v soboto ob 17.30 v Stožicah. Vse tekme bodo v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Polfinale, tretja tekma:

SIXT PRIMORSKA - KRKA 1:2

72:74 (20:23, 22:18, 21:12, 9:21)

1.500; Čakarun 34 (11/16 za dve) in 8 skokov, Hodžić 10, Ferme 9, Rebec in Vujasinović po 7, Zupan 3, Joksimović 2; Bratož 21 (3/7 za tri), Marinelli 16 (4/8 za tri), Dimec 11, Zagorac 9, Jošilo 8, Fifolt 4, Kovačević 3, Cinac 2.



Rogaška - PETROL OLIMPIJA 0:2

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na dve zmagi.

Finale, prva tekma, sobota ob 17.30:

PETROL OLIMPIJA - KRKA



Druga tekma, torek, 22. maja, ob 18.00:

KRKA - PETROL OLIMPIJA



Tretja tekma, petek, 25. maja, ob 18.00:

PETROL OLIMPIJA - KRKA

Morebitna četrta tekma bo 27. maja, peta pa 29. maja.

