Krka zadala še četrti poraz Prekmurcem

Pregled državnega prvenstva v odbojki

12. november 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu slovenskega odbojkarskega prvenstva je bilo zanimivo predvsem pri moških, kjer smo kar na štirih srečanjih spremljali izenačene obračune.

V Novem mestu sta se med seboj pomerili ekipi, ki jima začetek letošnje sezone ni ravno uspel po željah, saj sta v prvih štirih krogih vknjižili le po eno zmago. Za Prekmurce, ki jim je Krka zadala še četrti poraz, je to celo najslabši uvod v prvenstvo v zadnjih letih, saj gre za moštvo, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih odbojkarskih kolektivov.

Že na začetku srečanja je bilo videti, da ima Krka v svojih vrstah razpoloženega podajalca Svita Hafnerja, ki je uspešno delil žoge svojim napadalcem. Razpoloženi Martin Kosmina, Valentin Turk in David Kumer so z uspešnimi napadi, servisi in bloki skupaj zbrali kar 45 točk. Na drugi strani Zlatko Pulko in Jakob Rojnik nista bila dovolj, da bi Panviti Pomgrad, ki je imela precej težav s sprejemom začetnega udarca in predvsem z zaključki v napadih, uspelo dobiti več kot en niz.

Velja omeniti še novo zmago mlade ekipe Maribora, ki je bila na sosedskem derbiju s Hočami boljša s 3:1 in s štirimi zmagami in le enim porazom, proti ACH Volleyju Ljubljana, zaseda visoko drugo mesto na prvenstveni lestvici. Dobra predstava proti Calcit Volleyju pa je uspela tudi novopečenemu prvoligašu Šoštanju Topolšici, a so bili slovenski podprvaki na koncu vseeno uspešnejši.

Pri ženskah so vse favorizirane ekipe do zmage prišle brez izgubljenega niza, a so se morale odbojkarice Formule Formis, sicer tretjeuvrščena ekipa lanskega prvenstva, za poln izkupiček v boju z Luko Koper precej potruditi. Varovanke Dragana Grmače so imele namreč zaključne žoge tako v prvem kot v tretjem nizu, a so bile Rogožanke v ključnih trenutkih bolj zbrane in so se na krilih Ane Marije Vovk in Danijele Džaković (skupaj 24 točk) veselile vseh treh prvenstvenih točk.

1. DOL, 5. krog



KRKA - PANVITA POMGRAD

3:1 (22, 16, -22, 21)

ACH VOLLEY - HIŠA NA KOLESIH

3:0 (11, 19, 19)

HOČE - MARIBOR

1:3 (21, -16, -21, -21)

ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - CALCIT VOLLEY

0:3 (-23, -24, -12)

SALONIT ANHOVO - ČRNUČE

3:1 (13, -23, 14, 21)



Vrstni red: ACH Volley 15, Maribor in Calcit Volley 12, Salonit Anhovo 10, Šoštanj 7, Krka 6, Hiša na kolesih in Panvita po 5, Hoče 3, Črnuče brez točk.

1A. DOL, 5. krog



LJUTOMER - GEN-I VOLLEY

0:3 (-12, -11, -14)

LUKA KOPER - FORMULA FORMIS

0:3 (-25, -21, -25)

CALCIT VOLLEY II - SIP ŠEMPETER

0:3 (-16, -15, -13)

ROTO KEMA PUCONCI - CALCIT VOLLEY

0:3 (-18, -27, -8)

NOVA KBM BRANIK - ANKARAN HRVATINI

3:0 (10, 18, 19)



Vrstni red: Gen-I Volley, Nova KBM Branik in Calcit Volley po 15, SIP Šempeter 9, Ankaran Hrvatini 7, Formula Formis 6, Calcit Volley II 3, Roto Kema Puconci in Luka Koper po 2, Ljutomer 1.

R. K.