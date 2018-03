Krki uspel preobrat za drugo zmago v Ligi za prvaka

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Krke so z drugo zmago potrdili visoke ambicije v Ligi za prvaka. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Zmaji odpihnili Ilirijo v mestnem "derbiju" Dodaj v

10. marec 2018 ob 22:03

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Krke so v Ligi za prvaka drugič zmagali, potem ko so na domačem parketu strli Helios z 89:81. Gostje so v Novem mestu vodili večino tekme.

Helios je imel v prvi četrtini že enajst točk prednosti, ob polčasu pa je semafor kazal 46:41 za goste. Domžalčani so v 35. minuti po dveh trojkah Jake Brodnika povedli s 76:71, nato pa se je ustavilo.

Krka je s koši Domna Bratoža naredila delni rezultat 10:0 in dve minuti pred koncem prišla do prednosti 81:76, kar je bilo odločilno. Heliosu se ni uspelo več približati.

Pri Krki je šest igralcev doseglo dvomestno število točk. Najboljši je bil Marko Jošilo z 18, petnajst jih je dodal Žiga Dimec. Na drugi strani jih je Blaž Mahkovic prispeval 22, po 17 pa sta jih dodala Jaka Brodnik in Jure Pelko.

"Helios se je ponovno izkazal kot zelo trd nasprotnik. Nikakor nismo mogli zaustaviti njihovega meta iz razdalje, ko pa smo se v obrambi pomaknili bolj ven, pa so nam težave povzročali s prodori. Vseeno smo s požrtvovalno igro uspeli preobrniti potek tekme v zadnjih nekaj minutah in prišli do pomembne zmage," je dejal trener Krke Simon Petrov.

V drugi tekmi dneva je Ilirija s 84:79 ugnala Rogaško. Ta je v Tivoliju že vodila s 53:39, a jih je zasedba Saše Dončića ujela na 55:55, nato pa na krilih Jasmina Hukića tudi zlomila za 71:59. Hukić je bil z 20 točkami (trojke 6/10) ob Mitji Nikoliću prvi strelec tekme.

LIGA ZA PRVAKA, 2. krog :



ILIRIJA - ROGAŠKA

84:79 (19:20, 15:24, 34:15, 16:20)

Hukić 20, Mladenovski 16; Nikolić 20.



KRKA - HELIOS SUNS

89:81 (16:24, 25:22, 21:15, 27:20)

Jošilo 18, Dimec 15; Mahkovic 22.



Nedelja ob 19.00:

SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



Sreda ob 19.00:

ŠENTJUR - PETROL OLIMPIJA

Liga za prvaka: KRKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 1 1 3 ILIRIJA 2 1 1 3 PETROL OLIMPIJA 1 1 0 2 ŠENTJUR 1 1 0 2 HELIOS SUNS 2 0 2 2 SIXT PRIMORSKA 1 0 1 1 ŠENČUR 1 0 1 1

LIGA ZA OBSTANEK, 2. krog:



LTH CASTINGS - ZLATOROG

73:74 (23:10, 19:32, 14:21, 17:11)

Kralj 28; Popović 24, Durnik 20.



HOPSI POLZELA - MESARIJA PRUNK SEŽANA

95:76 (30:20, 21:18, 21:20, 23:18)

Držić 26, Vasilić 21; Milašinović 27.



CELJE - TERME OLIMIA PODČETRTEK

64:67 (22:20, 12:16, 12:10, 18:21)

Zolotić 18; Cerkovnik in Strnad po 14.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 2 2 0 4 ZLATOROG 2 2 0 4 TERME OLIMIA PODČETRTEK 2 2 0 4 LTH CASTINGS 2 0 2 2 CELJE 2 0 2 2 MESARIJA PRUNK SEŽANA 2 0 2 2

A. V.