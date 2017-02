Krona je doma ostala! Zdaj domuje 62 km vzhodneje

12. februar - srečen datum za slovensko smučanje

13. februar 2017 ob 07:51

St. Moritz - MMC RTV SLO

Zlata medalje Ilke Štuhec se je veselila tudi Tina Maze: "Vesela sem, da je krona ostala v Sloveniji. Prva medalja je nekaj posebnega, sploh če je zlata. Vso sezono je konstantna in tudi tu je pokazala vožnje, kot jih vso sezono. Čestitke Ilki."

Mazejeva, ki je januarja na Zlati lisici uradno končala kariero, dobro ve, da so svetovna prvenstva in olimpijske igre posebne tekme, saj se jo je že skoraj oprijel sloves, da na velikih tekmah pogori, dokler ni na svetovnem prvenstvu v Val d'Iseru s srebrno medaljo v veleslalomu začela izjemen niz osvajanja kolajn na velikih tekmovanjih. Prav danes mineva osem let od te tekme, 12. februar pa je tudi spomin na dan, ko je Tina Maze (2014) postala olimpijska prvakinja v smuku.

Za nov presežek, ko je na koledarju 12. februar, je poskrbela Ilka Štuhec in v St. Moritzu postala svetovna prvakinja v smuku. Krona je ostala v Sloveniji, preselila se je le 62 kilometrov vzhodneje - iz Črne v Maribor. Neverjeten dosežek za državo, ki nima prave smukaške proge. Ko je zadonela Zdravljica, jo je na glas prepevala tudi Tina Maze in posnetek objavila na Twitterju: "Himno sem vedno pela z veseljem."

V pogovoru za TV Slovenija je Tina Maze povedala, kako težko je odmisliti pomembnost velike tekme: "Velik izziv je priti na svetovno prvenstvo in upravičiti vlogo favoritinje. Ene tekmovalke si želijo preveč, delajo napake, druge ostanejo hladne in jim uspe. Ta igra še posebej pride do izraza v slalomu."

33-letna Mazejeva, dobitnica devetih medalj SP-ja (štirikrat je bila svetovna prvakinja), v St. Moritzu sodeluje z Eurosportom, kjer je prevzela vlogo trenerke - prispevek, ki ga pripravi, ima namreč naslov The Coach: "Delo je kar zahtevno, saj moram konkretno spremljati tekmovalce. Moram biti skoncentrirana in (po tekmi) hitro priti od smučišča do studia. Vloga mi je sicer všeč, posebej zaradi vse tehnologije. Rada delam ta posel. Mogoče mi je le težko postavljati vprašanja, saj vem, kako se smučar počuti, kadar zmaga in kadar ne zmaga. Najtežje mi je postavljati vprašanja, analize so mi bolj všeč."

Na vprašanje, ali jo še kdaj prime, da bi tekmovala, je odgovorila: "Ne, ne prime me. Le prvi dan, ko sem se peljala sem, sem si rekla, zakaj ne grem tekmovat, namesto da delam to, kar delam."

