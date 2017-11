Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Rok Kronaveter se je med strelce vpisal prvič po skoraj letu dni, pred tokratnim zadetkom je nazadnje dosegel gol 4. decembra lani na gostovanju pri Radomljah v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Požeg Vancaš in Šauperl zadala Mariboru prvi poraz Dodaj v

Kronaveter zadel prvič po skoraj letu dni, Olimpija znova na vrhu

V soboto prvi poraz Maribora

26. november 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Olimpije so v 17. krogu Prve lige TS v Stožicah z 1:0 premagali Krško. Ob 18.45 se je začela še tekma Aluminij - Rudar.



Za tri točke Olimpije proti Krškemu je v 37. minuti s približno 20 metrov lepo zadel Rok Kronaveter, ki je po vrnitvi po poškodbi prvič v tej sezoni začel srečanje v prvi postavi in dosegel prvi gol po 4. decembru lani. Ljubljančani so imeli še nekaj priložnosti, a več kot enkrat jim ni uspelo zatresti mreže. V 76. minuti je rezervist Leon Benko stresel prečko.

Gosti so se osredotočili na obrambo in protinapade ter imeli prvo lepšo priložnost na tekmi, ko je po lepi akciji Marin Jurina z desne strani neoviran prišel v kazenski prostor in močno streljal, vendar je žoga zletela čez gol. Na drugi strani so si gostitelji najlepšo priložnost pripravili v 25. minuti, ko je Tomislav Tomić pred vrati lepo našel Issaha Abassa, a ljubljanski napadalec tako kot prejšnji teden na derbiju v Ljudskem vrtu žoge ni dobro zadel.

Potem ko je Maribor v soboto v Celju doživel prvi poraz (2:1), se je Olimpija po zmagi na dvoboju najboljše domače in najslabše gostujoče ekipe vrnila na prvo mesto na lestvici, saj ima isto število točk kot Maribor, a boljšo razliko v zadetkih.

17. krog:

OLIMPIJA - KRŠKO 1:0 (1:0)

1.000; Kronaveter 37.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija, Savić, Kronaveter ( 77./Alves), Oduwa ( 91./Miškić), Abass ( 69./Benko ).

Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Gorenc, Šturm , Jurina ( 84./Gajić), Kovačič ( 89./Jovanović), Balić, Mujan , Batrović ( 65./Mandić), Škrbić.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



Danes ob 18.45:

ALUMINIJ - RUDAR 0:0 (-:-)

Odigrano v soboto:

CELJE - MARIBOR 2:1 (0:0)

2.100; Požeg Vancaš 47., Šauperl 90.; Tavares 95./11-m



GORICA - ANKARAN HRVATINI 2:2 (0:0)

350; Nwabueze 54., Kapić 61.; Vodeb 71., Meledje 82.

RK: Nkama 79./Ankaran



TRIGLAV - DOMŽALE 0:1 (0:0)

150; Alvir 74.

RK: Krcić 33./Triglav

Lestvica:

OLIMPIJA 17 12 4 1 30:7 40

MARIBOR 17 12 4 1 30:10 40

DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 RUDAR 16 8 2 6 20:15 26 CELJE 17 6 6 5 21:21 24 GORICA 17 7 2 8 20:24 23 ALUMINIJ 16 4 4 8 19:25 16 KRŠKO 17 4 4 9 21:33 16 TRIGLAV 17 2 5 10 14:31 11 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

M. R.