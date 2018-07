Froome potisnil Rogliča s stopničk - Thomas potrdil skupno zmago

V nedeljo zadnja etapa na Elizejskih poljanah

28. julij 2018 ob 13:17,

zadnji poseg: 28. julij 2018 ob 17:10

Espelette - MMC RTV SLO

Chris Froome je predzadnji dan Dirke po Franciji na kronometru prehitel Primoža Rogliča in si zagotovil tretje mesto. Vožnjo na čas je dobil Tom Dumoulin, Geraint Thomas pa je potrdil rumeno majico.

Na 31-kilometrskem gorskem kronometru med Saint-Pee-sur-Nivellejem in Espelettejem je Roglič izgubil tretje mesto v skupnem seštevku, ki si ga je priboril s petkovo etapno zmago v Larunsu. Pred nedeljsko parado šampionov na Elizejskih poljanah je na četrtem mestu.

Nizozemec je blestel na strmem delu vožnje na čas in za sekundo je ugnal Frooma. Tretje mesto je zasedel Thomas, ki je zaostal 14 sekund. Popustil je v zadnjih kilometrih, ko je bilo že popolnoma jasno, da mu skupne zmage na 105. Touru ne more več bvzeti nihče. Roglič se je izčrpal na petkovi kraljevi etapi, ko je zabletsel z etapno zmago v Pirenejih. Končal je na osmem mestu, zaostal je minuto in 12 sekund.



Thomas, ki je lani dobil uvodni kronometer Toura v Düsseldorfu, je štartal izjemno. Na prvem merjenju vmesenega časa je imel 14 sekund naskoka pred Froomom, Dumoulin je zaostajal 16 sekund. Roglič je bil na 16. mestu s 44 sekundami zaostanka.

Na drugem vmesnem času po 22 km je imel Thomas 13 sekund prednosti pred Froomom, ki je še povišal prednost pred Rogličem. Zasavec je zaostal že minuto in dve sekundi za vodilnim Valižanom.



Drugi Slovenec na Touru Kristijan Koren (Bahrain-Merida) je štartal ob 13.09 in je v cilj prišel s časom 46:31.

20. etapa, Saint Pee sur Nivelle-Espelette, 31 km: 1. T. DUMOULIN NIZ 40:52 2. C. FROOME VB +0:01 3. G. THOMAS VB 0:14 4. M. KWIATKOWSKI POL 0:50 5. S. K. ANDERSEN DAN 0:51 6. B. JUNGELS LUKS 0:52 7. I. ZAKARIN RUS 1:02 8. P. ROGLIČ SLO 1:12 9. M. SOLER ŠPA 1:22 10. M. HEPBURN AVS 1:23 ... 99. K. KOREN SLO 5:38

