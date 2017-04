Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Učenec Zinedine Zidane proti učitelju Carlu Ancelottiju. Skupaj sta leta 2014 v polfinalnem obračunu Lige prvakov odpravila Bayern z visokih 4:0. Real je takrat tudi postal prvak. Foto: Reuters Skupaj sta sodelovala v Juventusu. Fotografija je nastala leta 1999. Foto: Reuters Igralci Reala na treningu v Nemčiji. Foto: Reuters Tekme med španskim in nemškim klubom so v preteklosti postregle s kar nekaj nasilja. Vratar Bayerna Sepp Maier je leta 1976 razbil nos Robertu Martinezu, leta 1987 pa je Juanito grdo obračunal z Lottharjem Matthäusom. Ko je bil ta na tleh, mu je Juanito najprej stopil na hrbet, nato pa ga je s kopačko udaril tudi po obrazu. Foto: Reuters Atletico Madrid je dobil vsaj na papirju najlažjega nasprotnika. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kroos: Zlahka bi bil to finale Lige prvakov

Bayern in Real spet drug proti drugemu v bojih na izpadanje

11. april 2017 ob 19:29

München, Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši münchenskega Bayerna in madridskega Reala se bodo v sredo v četrtfinalu Lige prvakov še enajstič pomerili v bojih na izpadanje. Do zdaj je bil za vsako od ekip uspeh polovičen.

Skupne zmage se je tako vsaka ekipa veselila po petkrat. Komu bo tokrat uspelo nagniti tehtnico na svojo stran?

"Težko bo, so ena najboljših ekip na svetu, imajo vrhunske igralce," je za španski As povedal Arjen Robben, igralec Bayerna, ki pa Real še kako pozna. Med letoma 2007 in 2009 je branil njegove barve. Robben je dodal, da je pomembno, da igra Bayern svoj slog igre že od samega začetka: "Pomembno bo to, da začnemo igro samozavestno in s strastjo na igrišču, da poskusimo igrati lasten slog igre." Kot je povedal Robben, si bodo morali želeti zmagati od samega začetka: "Imamo razloge za samozavest, a vseeno moramo biti tudi ponižni. Tekmo moramo začeti agresivno, strastno, od prvega trenutka moramo pokazati, da želimo zmago."

Medtem pa je Toni Kroos, zdajšnji igralec Reala in nekdanji igralec Bayerna, za uradno stran kraljevega kluba povedal: "Igralce poznam bolje kot kdor koli, šlo bo za posebno vez, vendar nimam nobenih drugih velikih čustev do tega." Povedal je, da spremlja igre Bayerna in da se tako njegovi prijatelji v Bayernu kot tudi sam veselijo srečanja. Verjame v dve fantastični tekmi: "To bi enostavno lahko bil finale Lige prvakov."

Primerjal je tudi oba kluba, povedal je, da sta oba deležna enakih pritiskov, da zmagajo vsako tekmo in vsako tekmovanje, v katerem so. Za konec je dodal: "Ne glede na to, kje sem, želim zmagati."

Učitelj proti učencu

Neznank ne bo veliko, saj se ekipi še kako poznata. Poznata se tudi trenerja Zinedine Zidane in Carlo Ancelotti, ki sta prvič sodelovala leta 1999, kot igralec in trener v Juventusu. Leta 2001 so se njune poti razšle, saj se je Zidane preselil prav v Real za takrat rekordnih 75 milijonov evrov. Leta 2013 sta se ponovno sešla prav v kraljevem klubu, saj je Ancelotti Zidana (kot nogometaš se je upokojil leta 2006) postavil za enega izmed svojih pomočnikov.

Skupaj sta leta 2014 v polfinalnem obračunu Lige prvakov odpravila Bayern z visokih 4:0. Končne zmage se je takrat veselil prav Real, v finalu so premagali Atletico Madrid, tako kot lani, ko so enajstič dvignili pokal najboljšega v Ligi prvakov.

Real čaka težka naloga v četrtfinalu. Delo jim otežujejo tudi vse glasnejše kritike, ki so jih deležni tako Zidane kot njegovi igralci, ki ne prepričajo s svojo zastarelo igro, kot so jo označili v Španiji, pa čeprav zasedajo sam vrh španskega nogometnega prvenstva (imajo tri točke prednosti pred Barcelono). Kritiki so glasnejši tudi po tem, ko je Real le remiziral z Atleticom iz Madrida.

Zidane se tako zaveda, da njegov trenerski stolček ni varen: "Nisem prepričan, da bom tukaj nadaljeval, sploh ne, delam to, kar moram opraviti to sezono. Vem, kako je trenirati Real Madrid v dobrem in slabem, pripravljen sem na vse."

V ponedeljek je na trenerjevo stran stopil Kross: "Tukaj ima velikanski vpliv, prinesel je pozitivnost in odpeljal nas je v novo smer." Svoje je dodal tudi kapetan Sergio Ramos: "Zidane mi je všeč zaradi rezultatov, za zdaj obvladuje slačilnico." Dodal je: "Ampak tisto, kar šteje v nogometu, so rezultati in trofeje."

Lewandowski bo pripravljen

In prva prava preizkušnja bo že jutri, ko bodo nasprotnik močni Bavarci, ki so na pragu naslova nemškega prvaka. Zidane bo lahko računal na Garetha Bala, ki je bil zaradi poškodbe odsoten z nogometnih zelenic kar tri mesece. Za Valižanom je najslabša sezona v dresu Real Madrida, dosegel je devet golov v vseh tekmovanjih, dva v Ligi prvakov. Le toliko jih je v Ligi prvakov zabil tudi prvi zvezdnik Reala, Cristiano Ronaldo. Največ golov, pet, je za Real v Ligi prvakov zabil Karim Benzema.

Pri Realu bosta zaradi poškodb manjkala Pepe in Raphael Varane, pri Bayernu pa bo manjkal Mats Hummels, ki ima težave z gležnjem. Dobra novica za Ancelottija pa je, da bo pripravljen Robert Lewandowski, ki je zaradi poškodbe predčasno zapustil igro na zadnji tekmi Bundeslige proti Borussii iz Dortmunda.

Oblakov Atletico proti Leicestru

Drugi madridski klub, Atletico, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, pa čaka dvoboj z aktualnim angleškim prvakom, Leicestrom, ki pa je letos na sredini lestvice angleškega prvenstva.

"Liga prvakov je najboljše tekmovanje na svetu in te tako vedno motivira," je pred tekmo povedal Filipe Luis. Dodal je, da je v Atleticu odlično vzdušje, igralci pa so samozavestni. "Težko bo, ampak smo v najboljši formi."

V evropskih bojih na izpadanje Atleticu od leta 2013 ni uspelo premagati le Reala, tako da Leicester čaka težka naloga. Kot je ocenil igralec angleške ekipe Leonardo Ulloa, Atletico Madrid krasi neverjeten bojevniški duh in igra s številnimi protinapadi.

LIGA PRVAKOV, četrtfinale

Sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, J. Boateng, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Lewandowski.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale, Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)

ATLETICO MADRID - LEICESTER

Verjetni postavi:

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Koke, Saul Niguez, Gabi, Ferreira-Carrasco, Griezmann, Torres.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Vardy, Okazaki.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

Povratni tekmi bosta 18. aprila.

D. S.