Prva liga TS: Domžale - Olimpija 1:0

Krško doma ugnalo Celje

3. december 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 16:50

Krško - MMC RTV SLO

Ob 16.50 se je ob Kamniški Bistrici začel derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Domžale gostijo Olimpijo.

V prvem nedeljskem dvoboju so Krčani s 3:1 premagali Celjane. Prvoligaški prvenec je dosegel hrvaški napadalec Nikola Mandić, ki je v 7. minuti zadel z glavo. Celjani so sicer v prvem polčasu igrali dobro, bili so boljši nasprotnik, želeli so izenačiti izid, ki pa se do odmora ni več spremenil.

V nadaljevanju so vendarle izenačili. Po dobri uri igre je domačega vratarja s kakšnih šestih metrov premagal Luka Šušnjara. V naslednjih minutah so bili gledalci priča zelo odprti igri, obe ekipi sta si priigrali nekaj (pol)priložnosti za zadetek, na koncu so bili vendarle uspešnejši gostitelji.

Namreč, v zgolj dveh minutah so dosegli dva zadetka. Vodstvo so znova prevzeli v 78. minuti, ko je celjsko mrežo z glavo zatresel Miljan Škrbić, hip zatem se je med strelce vpisal še Leo Ejupo, ki je žogo po Batrovićevem izvajanju kota iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Celjani se kljub vsemu niso predali, a razlika je bila prevelika za morebitno vrnitev in osvojitev točke.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 18. krog

KRŠKO - CELJE 3:1 (1:0)

Mandić 7., Škrbić 78., Ejup 79.; Šušnjara 63.

Krško: Zalokar, Krajcer, Gorenc, Ejup, Sturm, Jurina, Balić, Kovačić (68./Jovanović), Batrović, Mandič (82./Sokler), Škrbić (90./Gajić).

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić (46./Pungaršek), Travner, Vidmajer, Žinko, Pišek, Šušnjara (77./Šauperl), Dangubić, Požeg Vancaš, Lupeta.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)



Danes ob 16.50:

DOMŽALE - OLIMPIJA 1:0 (-:-)

Melnjak 29.

Sobotni tekmi:

MARIBOR - GORICA 2:1 (1:0)

800; Bohar 43., Tavares 88.; Nwabueze 49.

RK: Celcer 65./Gorica

RUDAR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

200; Bolha 57.; Podlogar 30., Poplatnik 74.



Preloženo:

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 18 13 4 1 32:11 43 OLIMPIJA 17 12 4 1 30:7 40 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 CELJE 18 6 6 6 22:24 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 17 4 4 9 19:27 16 TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

T. O., M. L.