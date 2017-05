Krško in Aluminij nadaljujeta mrtvi tek v boju za obstanek

V soboto lahko Maribor že osvoji naslov prvaka

5. maj 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 22:11

Krško - MMC RTV SLO

32. krog prve slovenske nogometne lige sta z neodločenim izidom odprli ekipi z dna lestvice Krško in Aluminij (1:1).

Neposrednima tekmecema za tako želeno osmo mesto in obstanek v prvi ligi štiri kroge pred koncem ni uspelo prevesiti tehtnice na svojo stran. Še naprej ju na lestvici loči zgolj točka, blizu pa sta si tudi po številu doseženih in prejetih zadetkov.

V prvem polčasu 800 gledalcev na stadionu Matije Gubca ni videlo atraktivne igre. Vratar Krškega Marko Zalokar je sicer moral dvakrat po žogo v svojo mrežo, a je sodnik Damir Skomina razveljavil oba gola, saj sta bila dosežena iz prepovedanega položaja.

Aluminij je povedel iz protinapada v 67. minuti. Žiga Škoflek je podal do Francesca Tahiraja, ki se je sam znašel pred vratarjem Krškega in ni imel težke naloge za vodilni zadetek (0:1). Dve minuti pozneje je poskusil še Sanin Muminović, a je pazljiva obramba Krškega tokrat ustavila strel.

Sledili sta dve priložnosti Krškega. Svetlan Kosić je v 75. minuti streljal na gol, a je bil vratar Luka Janžekovič na pravem mestu. Gostitelji so gol za izenačenje dosegli tri minute pozneje, po podaji Roberta Pušaverja z desne strani je iz bližine zadel Filip Dangubić.

Dangubić je dosegel 12. gol in tako na lestvici najboljših strelcev dohitel Daliborja Volaša iz Celja. Pred njima so Luka Zahović (Maribor), Dominik Glavina (Rudar) s po 15 zadetki, Miran Burgić (Gorica) s 14 in John Mary (Rudar) s 13.

Za Maribor dovolj remi

V 32. krogu pa bomo morda dobili že nogometnega prvaka - Mariborčani si lahko namreč 14. naslov slovenskega prvaka zagotovijo že v soboto, ko gostijo Gorico. Za 14. zvezdico je dovolj že remi.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. KROG:

KRŠKO - ALUMINIJ 1:1 (0:0)

800; Dangubić 78.; Tahiraj 67.

Krško: Zalokar, Pavić (71./Sokler), Gorenc, Krajcer (46./Urbanč), Pušaver, Dušak , Šturm, Kovačič, Dangubić, Kramarič, Škrbić (56./Kosić).

Aluminij: Janžeković, Kocić, Damiš, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mensah (od 90. Mesec), Tahiraj (90./Rebernik), Vrbanec, Škoflek , Kramer (86./Panadić).



Sobota ob 16.00:

KALCER RADOMLJE - CELJE (v Radomljah)



Ob 18.00:

KOPER - DOMŽALE



Ob 20.15:

MARIBOR - GORICA



Nedelja ob 16.55:

RUDAR - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 31 20 8 3 58:22 68 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 31 15 8 8 42:28 53 GORICA 31 13 10 8 41:35 49 CELJE 31 12 9 10 39:35 45 LUKA KOPER 31 10 12 9 34:37 42 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 ALUMINIJ 32 8 9 15 33:48 33 KRŠKO 32 6 14 12 34:47 32 KALCER RADOMLJE 31 1 8 22 22:72 11

D. S.