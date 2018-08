Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Krško je na domači zelenici v sami končnici le uspelo priti do remija. Foto: Reuters Rudar ni dobro začel sezone, po petih krogih ima le štiri točke. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Olimpija bo izhod iz kriz... VIDEO Krško z igralcem manj do točke VIDEO Zadnjeuvrščeni Celjani že... Dodaj v

Krško z igralcem manj iztržilo točko proti Triglavu

Nedeljski štajerski derbi v prenosu na TV SLO 2

25. avgust 2018 ob 17:23,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 22:03

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Triglavani so bili v Krškem tik pred presenečenjem, a so ob koncu gostitelji na domačem stadionu Matije Gubca le izenačili, in to prek 11-metrovke.

Prvi polčas je bil izenačen, Krško je dvakrat streljalo v okvir vrat, Triglav pa ni sprožil strela v okvir vrat.

Uvod drugega dela je bil živahnejši. Najprej so imeli domači prek Marca Da Silve na voljo prosti strel s 30 metrov, Jalen Arko pa je žogi toliko spremenil smer, da je zletela v vratnico. Dve minuti pozneje so Krčani na igrišču ostali z igralcem manj, saj je zaradi grobega prekrška nad Gašperjem Udovičem rdeči karton dobil Dario Tomić.

Kljub številčni neenakovrednosti pa je sledilo mirnejše obdobje brez posebnih razburjenj na eni ali drugi strani.

Oba gola v drugem polčasu

V 72. minuti pa so povedli Triglavani – najprej je Egzon Kryieziu prišel v kazenski prostor in sprožil, Marko Zalokar je žogo odbil, do odbitka je prišel Udovič, streljal je v desni spodnji kot in zatresel mrežo gostiteljev (0:1).

V 78. minuti je bilo vroče tudi pred kranjskimi vrati, a v gneči kljub poskusu Nenada Srečkovića iz bližine niso izenačili. V 83. minuti je znova sprožil Da Silva, vendar je bil Arko pripravljen in žogo odbil v kot.

Krško je uspelo izenačiti v 86. minuti iz 11-metrovke, z bele točke je zadel Milan Ristovski. Najstrožjo kazen je s prekrškom nad Esterjem Soklerjem zakrivil Ožbej Kuhar.

Prvi predviden dvoboj, med Rudarjem in Gorico, pa so odpovedali zaradi obilnega dežja, tekmo so prestavili na sredo, 29. avgusta.

Razburljivejše bo nedeljsko dogajanje, ko bo na sporedu tudi štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Prenos bo na TV SLO 2.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog:

KRŠKO – TRIGLAV 1:1 (0:0)

500; Ristovski 86./11-m; Udovič 72.

RK: Tomić 50./Krško

Krško: Zalokar, Tomić , Kulinitš, Zakrajšek, Hing-Glover (76./Ristovski), Da Silva, Ogrinec, Volarič, Srečković, Božić (57./Sokler), Mandić (52./Štefulj).

Triglav: Arko, Mlakar, Kumer, Alić , Bojić, Kuhar, Udovič, Elsner , E. Kryeziu, Afoakwa , Majcen .

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Nedelja ob 14.30:

MURA – ALUMINIJ



Ob 18.15:

DOMŽALE – OLIMPIJA



Ob 20.15:

MARIBOR – CELJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

RUDAR – GORICA

Lestvica: MARIBOR 5 4 1 0 18:2 13 ALUMINIJ 5 3 0 2 11:10 9 DOMŽALE 5 3 0 2 9:8 9 GORICA 5 2 2 1 6:8 8 KRŠKO 6 1 4 1 4:5 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 MURA 5 1 2 2 8:6 5 OLIMPIJA 5 1 2 2 6:7 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

