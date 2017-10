Kubacki potrdil skupno zmago; Semenič edini finalist

Peter Prevc končal na 34. mestu

3. oktober 2017 ob 17:58,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 18:02

Klingenthal - MMC RTV SLO

Poljak Dawid Kubacki je dobil zadnjo tekmo poletne velike nagrade smučarjev skakalcev v Klingenthalu, s čimer je osvojil tudi "mali globus". Edini slovenski finalist je bil na 24. mestu Anže Semenič. Anže Lanišek je skupno osvojil 2. mesto.

Kubacki je s petimi zmagami na devetih tekmah potrdil, da je najboljši skakalec poletne sezone. Poljak (140,0 m/130,0 m) je vodil že po prvi seriji, nato pa v finalu odbil napad Nemca Andreasa Wellingerja in Norvežana Johanna Andreja Forfanga.

Semenič (130,5/123,0 m) je v finalu izgubil eno mesto. Manj sreče so imeli preostali Slovenci. Peter Prevc, ki je nedavno zamenjal proizvajalca smuči, je s 117,0 m ostal brez finala (34.). Prevc je imel enega najmanjših odbitkov za veter - 0,8 točke (4. najslabši veter). Brez finala sta ostala tudi diskvalificirani Žiga Jelar in Anže Lanišek, ki je s 115 metri in 93 točkami končal na 39. mestu.

Lanišek ponovil uspehe Kranjca, Tepeša in Damjana

V skupnem seštevku je Kubacki po Adamu Malyszu in lanskoletnemu zmagovalcu Macieju Kotu postal tretji Poljak s skupno zmago, Poljaki pa so ubranili tudi lansko lovoriko v pokalu narodov. Lanišek je z drugim mestom ponovil uspehe Roberta Kranjca iz leta 2009, Jurija Tepeša iz leta 2012 in Jerneja Damjana iz leta 2013, po Kranjcu 2015 pa je prvi Slovenec na odru za zmagovalce v skupnem seštevku nagrade.

Nova sezona svetovnega pokala se začne 17. novembra v Wisli na Poljskem.

SMUČARSKI SKOKI POLETNA VELIKA NAGRADA KLINGENTHAL Končni vrstni red: daljave točke 1. D. KUBACKI POL 140,0/130,0 262,4 2. A. WELLINGER NEM 141,0/127,5 256,0 3. J. A. FORFANG NOR 140,0/123,0 253,7 4. D. A. TANDE NOR 138,5/125,0 243,3 5. G.SCHLIEREN. AVT 135,5/127,5 241,1 6. S. AMMANN ŠVI 134,0/127,0 240,5 7. K. STOCH POL 134,0/129,0 239,1 8. S. KRAFT AVT 137,0/121,0 238,9 9. R. JOHANSSON NOR 137,0/125,0 233,8 10. A. FANNEMEL NOR 128,0/131,5 232,1 ... 24. A. SEMENIČ SLO 130,5/123,0 209,2 -------------izven finala:------------- 34. P. PREVC SLO 117,0 96,3 39. A. LANIŠEK SLO 115,0 93,0 Žiga Jelar je bil diskvalificiran.

SKUPNI VRSTNI RED (9/9): 1. D. KUBACKI POL 500 2. A. LANIŠEK SLO 353 3. J. KOBAJAŠI JAP 332 4. M. KOT POL 270 5. J. KLIMOV RUS 232 6. K. GANGNES NOR 217 ... 11. A. SEMENIČ SLO 172 23. R. JUSTIN SLO 111 30. T. BARTOL SLO 74 34. R. KRANJEC SLO 63 47. P. PREVC SLO 34 49. Ž. JELAR SLO 32 . M. ZUPANČIČ SLO 32 56. B. PAVLOVČIČ SLO 23 67. J. TEPEŠ SLO 12 88. A. POGRAJC SLO 1

A. V.