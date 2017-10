Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nikita Kučerov je odločil tekmo v Detroitu. Foto: Reuters Dodaj v

Kučerov Tampo v Detroitu popeljal na vrh

V noči na sredo 11 tekem

17. oktober 2017 ob 07:37

Detroit - MMC RTV SLO

V noči s ponedeljka na torek je bila v Ligi NHL odigrana zgolj ena tekma. Tampa Bay je v gosteh premagala Detroit (2:3) in se povzpela na vrh atlantske divizije.

Gostje s Floride so tekmo začeli odlično in na prvi odmor odšli z dvojno prednostjo. Najprej je v 10. minuti zadel Tyler Johnson, ki je v igri z igralcem manj izkoristil nepozornost gostiteljev in iz protinapada premagal nemočnega vratarja Jimmyja Howarda. Ta je moral po plošček v svojo mrežo dobro minuto in pol pozneje, ko je power play izkoristil Nikita Kučerov. 24-letni ruski napadalec je zadel s strelom iz zapestja na Howardovo lovilko.

V drugi tretjini so se Red Wingsi vrnili v igro, za izenačenje sta poskrbela Justin Abdelkader in Mike Green. Prvi je zaostanek prepolovil s kazenskim strelom, potem ko je Victor Hedman s palico ustavil nevaren protinapad, drugi pa je plošček v mrežo pospravil po odbitem lastnem strelu. To je bil za Greena prvi zadetek v letošnji sezoni.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji tretjini, ko se je še drugič med strelce vpisal Kučerov. Ta je po podaji Stevna Stamkosa in slabem posredovanju vratarja Howarda zbezal ploščico v mrežo za zmago.

Liga NHL, tekma 16. oktobra:

DETROIT - TAMPA BAY 2:3

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 6 5 1 0 10 TORONTO MAPLE LEAFS 5 4 1 0 8 OTTAWA SENATORS 5 3 0 2 8 DETROIT RED WINGS 6 4 2 0 8 FLORIDA PANTHERS 4 2 2 0 4 BOSTON BRUINS 5 2 3 0 4 MONTREAL CANADIENS 5 1 3 1 3 BUFFALO SABRES 6 1 4 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 5 4 1 0 8 COLUMBUS BLUE JACK. 5 4 1 0 8 PITTSBURGH PENGUINS 6 3 2 1 7 WASHINGTON CAPITALS 6 3 2 1 7 PHILADELPHIA FLYERS 5 3 2 0 6 NEW YORK ISLANDERS 6 2 3 1 5 CAROLINA HURICANES 3 1 1 1 3 NEW YORK RANGERS 6 1 5 0 2

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 6 4 1 1 9 COLORADO AVALANCHE 6 4 2 0 8 ST. LOUIS BLUES 6 4 2 0 8 WINNIPEG JETS 5 3 2 0 6 NASHVILLE PREDATORS 5 2 2 1 5 MINNESOTA WILD 4 1 1 2 4 DALLAS STARS 5 2 3 0 4 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 5 4 0 1 9 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 5 4 1 0 8 CALGARY FLAMES 6 4 2 0 8 ANAHEIM DUCKS 6 2 3 1 5 VANCOUVER CANUCKS 4 1 2 1 3 EDMONTON OILERS 4 1 3 0 2 SAN JOSE SHARKS 4 1 3 0 2 ARIZONA COYOTES 5 0 4 1 1

Tekme 17. oktobra:

NY RANGERS - PITTSBURGH

PHILADELPHIA - FLORIDA

WASHINGTON - TORONTO

NEW JERSEY - TAMPA BAY

OTTAWA - VANCOUVER

NASHVILLE - COLORADO

WINNIPEG - COLUMBUS

DALLAS - ARIZONA

EDMONTON - CAROLINA

VEGAS - BUFFALO

SAN JOSE - MONTREAL

Mitja Lisjak