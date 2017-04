Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Stefan Küng se je najbolje znašel na skrajšani etapi. Foto: Reuters Fabio Felline ostaja v rumeni majici. Foto: EPA VIDEO Küng dobil drugo etapo Di... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Küng dobil skrajšano etapo, Roglič ostaja na četrtem mestu

Fabio Felline ostaja v rumenem

27. april 2017 ob 18:18

Bern - MMC RTV SLO/STA

Stefan Küng je dobil drugo etape Dirke po Romandiji, ki se je po 136 km končala v Bulleju. Kolesar ekipe BMC je bil v šprintu hitrejši od Andrija Grivka. Primož Roglič je prišel v cilj v času glavnine in je zadržal četrto mesto.

Küng in Grivko sta bila del štiričlanske ubežne skupine, ki je do cilja razpadla, kolesarja BMC-ja in Astane pa sta na koncu obračunala za etapno zmago. 20 sekund za njima je skozi cilj prišla glavnina, šprint te je dobil Italijan Sonny Colbrelli.

Roglič (LottoNl-Jumbo) je v današnji etapi osvojil 20. mesto, Simon Špilak (Katjuša) 57., Jani Brajkovič (Bahrajn Merida) 107., vsi trije so prišli na cilj v času Colbrellija. Kristijan Koren (Cannondale) je osvojil 127. mesto z zaostankom treh minut in 29 sekund.

Rumeno majico vodilnega je uspelo zadržati Italijanu Fabiu Fellineju, ki ima osem sekund prednosti pred Nemcem Maximilianom Schachmannom in Špancem Jesusem Herado ter devet sekund pred Rogličem. Špilak je 26. in zaostaja 23 sekund, Brajkovič je z zaostankom 2:03 minute 67., Koren pa s 6:48 minute zaostanka 87.

Organizatorji so morali današnjo etapo zaradi slabega vremena in snega skrajšati. Etapa se je začela v Aiglu, s tem so se izognili spustu s Champeryja, ki bi bil na mokrih cestah preveč nevaren. Etapo so skrajšali za 22,3 kilometra.

2. etapa, Champery-Bulle, 136,5 km: 1. S. KÜNG ŠVI 3:33:15 2. A. GRIVKO UKR isti čas 3. S. COLBRELLI ITA +0:20 4. A. EDMONDSON AVS 5. B. SWIFT VB 6. F. FELLINE ITA vsi 7. T. VAN DER SANDE BEL 8. J. PANTANO ŠPA 9. D. ULISSI EKV isti 10. M. RICHEZE ARG ... 20. P. ROGLIČ SLO 57. S. ŠPILAK SLO čas 106. J. BRAJKOVIČ SLO 127. K. KOREN SLO 3:29

Vrstni red po 2. etapi: 1. F. FELLINE ITA 8:12:42 2. M. SCHACHMANN NEM +0:08 3. J. HERRADA ŠPA isti čas 4. P. ROGLIČ SLO 0:09 5. J. IZAGIRRE ŠPA 0:12 6. B. JUNGELS LUKS isti čas 7. J. GONCALVES POR 0:13 8. R. FERNANDEZ ŠPA isti čas 9. M. ALBASINI ŠVI 0:14 10. J. CASTROVIEJO ŠPA isti čas ... 26. S. ŠPILAK SLO 0:23 67. J. BRAJKOVIČ SLO 2:03 87. K. KOREN SLO 6:48

A. G.