Kulm generalka letalcev za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu

Na poletih brez Kranjca in Tepeša

11. januar 2018 ob 19:55

Bad Mitterndorf,Tauplitz - MMC RTV SLO

Naslednji konec tedna bo Peter Prevc branil naslov svetovnega prvaka v poletih, ogrevanje za Oberstdorf pa bo ta konec tedna na Kulmu, kjer se je pred dvema letoma okitil z zlato snežinko.

"Upam, da bo šlo na Kulmu tako, kot se je končalo v Bischofshofnu, in da bom užival. S takšnimi skoki, kot so bili tu poskusni, v prvi seriji in drugi na treningu, se poletov veselim. Če ti na letalnici skoki ne grejo, potem je težko uživati v zraku," je po novoletni turneji, kjer se je prvič v tej zimi prebil med deseterico, potem ko je bil v Ga-Pa in Bischofshofnu osmi, dejal Peter Prevc. Čeprav ni v pravi formi, pa se od njega na velikankah vedno veliko pričakuje.

V petek ob 12.00 bodo na Kulmu kvalifikacije, ki jih boste tako kot obe tekmi lahko spremljali v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju. V soboto in v nedeljo se bosta tekmi začeli ob 14.15.



Poleg njega je Goran Janus v ekipo za Kulm uvrstil še pet letalcev, saj dodatne kvote v celinskem pokalu za naslednjo periodo Slovenci niso dobili. Na avstrijski letalnici bodo nastopili še Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol, Domen Prevc in Žiga Jelar, ki so si vozovnico priborili na novoletni turneji. Damjan je trenutno najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, pred šestimi leti pa je bil del bronaste ekipe na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, Semenič je večkrat dokazal, da je dober letalec, ko je bil tudi del moštvene tekme v Planici, Bartol je pod Poncami pred dvema letoma letel proti svetovnemu rekordu, a je pri 252 m padel, Domen je lani dokazal, da ima prave letalne občutke, na letalnici bratov Gorišek pa se je lani kot predskakalec izkazal Jelar.

Zaradi slabe forme sta brez nastopov na poletih ostala izkušena Robert Kranjec, rekorder po številu poletov prek 200 m, ki je pred šestimi leti postal svetovni prvak v poletih, šest od svojih sedmih zmag za svetovni pokal pa je dosegel na letalnicah, in Jurij Tepeš, ki je prav tako znan kot dober letalec, obe svoji zmagi pa je dosegel na planiški velikanki.

Janus pred sezono ciljev za novoletno turnejo ni postavljal, jih je pa za druga dva vrhunca sezone, olimpijske igre in svetovno prvenstvo v poletih. Ta sta konkretna – kolajni, zato pa so tudi pričakovanja za tekme na Kulmu višja: "Glede na to, da je cilj na svetovnem prvenstvu medalja, vemo, kaj je tudi cilj na Kulmu. Se veselim, saj se na večjih napravah in letalnicah bolje počutimo. Glede na to, kako skače prva deseterica, pa bomo morali svojo nalogo opraviti zelo dobro."

Ko je karavana zadnjič letela pod hribom Kulmkogel na velikanki med vasicama Tauplitz in Bad Mitterndorf na severozahodu avstrijske Štajerske, je bil z naskokom najboljši skakalec v tistem trenutku Peter Prevc. Že predtem je bil znan kot odličen letalec, vlogo favorita pa je potrdil na Kulmu, kjer je po Kranjcu kot drugi Slovenec postal svetovni letalni prvak. Na Kulmu je dvakrat postavil rekord prenovljene naprave, ki je zdaj 244 m (poleta si lahko ogledate v spodnjih videih). Na avstrijski velikanki – sicer še pred prenovo – je tudi prvič v karieri v svetovnem pokalu stopil na najvišjo stopničko, kar mu je uspelo 12. januarja 2014.

Lani najboljši letalec svetovni rekorder Kraft

22-krat je skakalni as iz Dolenje vasi zmagal v svetovnem pokalu, od tega sedemkrat na letalnicah. Trikrat je v karieri že dvignil mali kristalni globus za zmago v posebnem seštevku poletov, hkrati ima med vsemi skakalci daleč največ poletov pred 230 m. Za kratek čas je bil tudi svetovni rekorder, ko je pred tremi leti v Vikersundu kot prvi poletel 250 m. V zadnji sezoni je bil najboljši letalec Stefan Kraft, ki je osvojil oba globusa. Avstrijec je zmagal kar na štirih od petih tekem. Drugi je bil v seštevku poletov Nemec Andreas Wellinger, tretji pa trenutno najboljši skakalec na svetu Poljak Kamil Stoch, ki je dobil preostalo tekmo v Vikersundu.

Kraft, ki je lani na Norveškem poletel do novega svetovnega rekorda 253,5 m, je lani dobil obe tekmi na prenovljeni nemški letalnici Heinija Klopferja, kjer bo letos branil bron s Kulma izpred dveh let. Avstrijci največ upov polegajo v Krafta, Gregor Schlierenzauer, ki ima s svetovnih prvenstev v poletih že štiri zlate, ni več tisti stari Schlieri, ki je bil najboljši letalec na svetu, glavni nemški adut bo ob odsotnosti Richarda Freitaga Wellinger, Stoch, zmagovalec novoletne turneje in nosilec rumene majice, je lani dokazal, da je tudi odličen letalec, številni izvrstni lovci na daljave pa so norveški skakalci, ki bodo v Oberstdorfu branili ekipno zlato kolajno in bodo tudi glavni favoriti, da na moštveni tekmi osvojijo zlato snežinko.

Tilen Jamnik