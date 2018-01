Kulm: Vsi Slovenci na tekmo, Domen Prevc z daljavo dneva

Brata Prevc razpoložena na treningih

12. januar 2018 ob 10:31,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 13:16

Kulm - MMC RTV SLO

Vsi slovenski smučarji skakalci so bili uspešni v kvalifikacijah Kulma, prvega prizorišča smučarskih poletov v tej sezoni.

Kvalifikacije je dobil Norvežan Daniel Andre Tande (216,5 metra) pred rojakom Andreasom Stjernenom (215,5). Jernej Damjan (216,5) je bil tretji, Anže Semenič (210) 10., Tilen Bartol (209,5) 11, Peter Prevc (206) 12., Domen Prevc (203,5) 15., Žiga Jelar (202) pa 17., mesto za junakom novoletne turneje Kamilom Stochom (202), ki je le v kvalifikacijah preletel 200 metrov.

Brata Prevc sta bila še bolj razpoložena v serijah za trening. V uvodni seriji je Peter Prevc (218) dosegel drugi izid, Domen Prevc (233,0 - najdaljši polet dneva!) pa tretjega. Pred njiju se je uvrstil le Andreas Stjernen (218,5). Domen je v primerjavi z njima skočil s treh zaletnih mest višjega izhodišča.

Domen Prevc je navdušil tudi v drugi seriji, ko je pristal pri 226 metrih in je osvojil tretje mesto. S tem je bil edini, ki je v obeh serijah za trening premagal mejo 225 metrov. Na četrtem mestu je bil Peter Prevc (219). Najboljšo oceno je prejel Norvežan Anders Fannemel (220,5), drugo pa njegov rojak Robert Johansson (216,0).

Skakalec 1 2 Q Domen Prevc 233,0 226,0 203,5 Žiga Jelar 211,5 208,5 202,0 Anže Semenič 210,5 215,0 210,0 Tilen Bartol 210,0 200,5 209,5 Peter Prevc 218,0 219,0 206,0 Jernej Damjan 194,5 179,5 216,5



Opomba: V srednjih stolpcih je daljava slovenskih skakalcev v serijah za trening, v zadnjem stolpcu pa v kvalifikacijah.

V soboto in nedeljo bosta na sporedu dve posamični tekmi.

Kvalifikacije: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 216,5 187,4 2. A. STJERNEN NOR 215,5 185,5 3. J. DAMJAN SLO 216,5 185,1 4. S. KRAFT AVT 216,0 185,0 5. R. JOHANSSON NOR 212,5 183,9 6. M. HAYBÖCK AVT 215,0 183,7 7. S. AMMANN ŠVI 214,0 182,9 8. J. A. FORFANG NOR 209,5 178,1 9. M. EISENBICH. NEM 208,5 177,9 10. A. SEMENIČ SLO 210,0 177,0 11. T. BARTOL SLO 209,5 176,2 12. P. PREVC SLO 206,0 174,0 ... 15. D. PREVC SLO 203,5 170,6 16. K. STOCH POL 202,0 169,4 17. Ž. JELAR SLO 202,0 166,8

S. J.