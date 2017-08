Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kump v ciljnem šprintu le za Theunsom

Küng zadržal skupno vodstvo

10. avgust 2017 ob 16:41

Lanaken - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kolesar Marko Kump se je v 4. etapi dirke BinckBank Tour na Nizozemskem izkazal z drugim mestom. Član ekipe UAE Emirates je po 154,2 kilometra v Lanakenu zaostal le za Belgijcem Edwardom Theunsom.

Tretji je bil še en Belgijec Tim Merlier. Skupno vodstvo je zadržal Švicar Stefan Küng. Omenjena trojica je v zaključnem sprintu pokvarila načrte Slovaku Petru Saganu, ki je danes veljal za prvega favorita, a se je na koncu moral zadovoljiti s četrtim mestom. Sagan sicer lovi jubilejno stoto profesionalno zmago.

Današnja etapa je bila sicer zelo podobna lanski, ko je svojo prvo in do zdaj edino zmago v svetovni seriji dosegel Luka Pibernik. Za razliko od letošnje trase je bila lanska nekaj bolj hribovita, Pibernik pa je prišel do zmage po begu.

več sledi ...

M. L.