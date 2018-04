Kurtić in Iličić zadela; Napoli po spodrsljaju štiri točke za Juventusom

Zajc z Empolijem v Serio A

Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc se je z italijanskim drugoligašem Empolijem znova prebil v prvoligaško konkurenco. Čeprav je Empoli v soboto doma le remiziral proti Novari (1:1), Zajc je igral do sodniškega dodatka, je bilo to dovolj za zagotovitev neulovljive prednosti pred zasledovalci. Empoli ima namreč po 38 tekmah 77 točk, najbližja zasledovalca Parma in Palermo pa po 63. Do konca so še štirje krogi. Za Zajcem je sicer odlična sezona, saj je do zdaj zbral osem golov in 12 podaj.